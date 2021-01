Los Djs Pareja y Lupe presentan el disco "Nuestra forma" 

Cuando en nuestra zoomversación, con motivo de la flamante edición de Nuestra Forma, del sello Muy muy limited, surge la pregunta acerca de cómo fue componer canciones a distancia y sin haberse conocido aún físicamente: Lucía Pejuskovic en una ventana y Diego Irasusta más Mariano Caloso de DJs Pareja en otra, se ponen de acuerdo intercambiando ideas como de balcón a balcón. "El año pasado yo saqué un disco que se llama Un número y vi que al poco tiempo que ellos me empezaron a seguir", dice visiblemente emocionada la joven productora Lupe. Es que según sus propias declaraciones los Pareja siempre habían sido un referente latinoamericano ineludible a la hora de dar vida a su proyecto de canciones para la pista de baile. Con el aval de la crítica especializada y artistas como Marilina Bertoldi, el disco debut de Lupe apareció en muchas listas que recopilan lo mejor del año pasado. "Ya fue, les voy a hablar", pensó Lucía y cuando lo hizo a través de un mensaje privado recibió una respuesta del otro lado que ella consideró mística.

Bases y voces

"Cuando escuchamos el disco de Lupe nos pareció increíble que lo hubiera hecho a su tan corta edad y a la vez nos sorprendió detectar referencias a Suárez o Estupendo, por ejemplo, que son proyectos underground locales anteriores a su nacimiento", dicen los Pareja hombro contra hombro con un cuadro de Fernanda Laguna de fondo en su encuadre-ventana compartido. A los 5 días de este crush digital entre ambas partes del proyecto arrancó la primera etapa del aislamiento en Buenos Aires, y automáticamente decidieron empezar a pasarse bases y voces de una estación de producción a la otra, dentro de una misma ciudad pero sin poderse encontrar físicamente. "Estuvimos trabajando desde esa época pero nos conocimos en vivo recién en octubre del año pasado", dicen los Pareja y también cuentan que originalmente trabajaron en unos ocho proyectos de canción, entre les tres productores, de los cuales quedaron los cuatro que conforman el fresquísimo EP. En un momento Lucía reflexiona sobre lo particular del año pasado: "Lo arranqué sacando un disco que casi no pude tocar en vivo, y lo terminé conociendo a los DJs Pareja en el Parque Centenario luego de haber hecho un disco juntes." Desde la tapa del disco se entiende la naturaleza del proyecto. Al contrario de la lírica franca y directa que han sabido manejar los DJs Pareja en su faceta de canciones pop (bastarán títulos como "Welcome to the chongo" o "Nuestros trajes" para entender de qué estamos hablando), Lupe aporta a la producción del dúo una batería de letras menos concretas que coquetean con cierta poesía para la pista de baile.

A mi manera

"Para bailar sólo me necesito", declara la canción que abre el EP y también le da título al mismo. La voz etérea de Lucía recuerda por momentos a la intención de vocalistas como Bilinda Butcher de My Bloody Valentine o a Elizabeth Fraser de Cocteau Twins. Siempre en un contexto de pista dance. Dos referencias importantes a la hora de componer los tracks también fueron el alguna vez productor de Madonna, William Orbit, y el dúo que supieron conformar para el disco Colores Santos Daniel Meleo y Gustavo Cerati. "De verdad que cuando componía la letra de 'Verano Lejano' tenía en la mente todas esas refes, aunque después siento que todo suena re Lupe + Djs Pareja.", dice la productora que es quien firma todas las letras del EP. En la canción "Nuestra Forma" hay cierto flirteo con las voces negras del género musical UK Garage, lo cual parece ser una marca de fábrica en Lupe, quien ya recurrió a dicha fórmula en su disco debut para tracks como "Liberación".

Se presenta una estructura bien interesante de canción dance en el tema que abre el disco del trío. Se detectan dos partes bien definidas, una primera mitad que presenta los materiales que despliega el track para luego volver a entregarlos con otra intención menos serena y más cercana a la de una cantante punk. En ese sentido, puede recordar a una canción de la legendaria banda local Suárez, con la recientemente fallecida Rosario Bléfari a la cabeza: "Prueba de valor", canción que abre el disco Horrible y que juega también con esta idea de contraponer estados de ánimo contrastantes en una misma canción. "Es importante usar… El cuerpo en movimiento, para modificar Impulsos naturales... no nos van a esperar… ¡Esta es nuestra forma!", canta repetida y obstinadamente Lupe hasta rozar una explosión eléctrica y cuasi-rockera. "Todo lo que le fuimos enviando a LUPE, se lo mandamos con una intención, buscábamos ponerla en estados que le fueran cómodos para componer las letras y terminar de definir los tracks.", declaran los Pareja. En inglés la expresión "throwing shapes", algo así como "tirar formas" en criollo, está directamente relacionada con la idea de bailar música electrónica en una rave. De alguna manera, este trío de productores nos entregan en este bello disco de verano su propia forma de que bailes en tu mente y en tu habitación (por ahora).