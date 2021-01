El rojo que castiga a la dirigencia

La búsqueda de refuerzos encuentra a la dirigencia de Newell’s con serios problemas económicos que impiden avanzar por jugadores de jerarquía en las conversaciones. El club tiene un rojo a vencer en los próximos tres meses de casi cuatro millones de dólares, por lo cual toda transacción para sumar futbolistas aumentará el pasivo. Por ahora el arquero Ramiro Macagno está en carpeta.

La dirigencia de Newell’s le debe a los jugadores un millón y medio de dólares, aproximadamente, se deben reunir en dos meses 600 mil dólares para pagar la última cuota del fideicomiso y en abril hay que hacer frente al desembolso de otros 600 mil dólares, en el marco del convenio firmado para adquirir terrenos linderos a Bella Vista. Estas son las acreencias más importantes. Pero todo este dinero no está disponible, lo que expone a las autoridades a buscar una salida similar a la mostrada en 2016 y 2017: vender jugadores con futuro a bajo costo, como sucedió con Ezequiel Unsain o Lisandro Martínez, por citar algunos casos.

El escenario preocupa incluso al juez Hernán Bellizia, quien entiende en el fideicomiso, porque no hay expectativas de concretar una venta millonaria, como se preveía. La pandemia deprimió el negocio del fútbol en el mundo y hoy no hay danza de dólares por Aníbal Moreno o Jerónimo Cacciabue. Para el juez, además, la inquietud se multiplica ante la renuncia de Juan José Concina, el dirigente con el que tenía confianza y acordada situaciones puntuales de la administración de la institución. Hoy Bellizia no tiene interlocutor responsable en la Comisión Directiva, ya muy disminuida por renuncias y desplazamientos de la mayoría de sus miembros.

Kudelka, por lo pronto, puede aspirar a lograr la continuidad del arquero Macagno. Newell’s le ofrece a Atlético Rafaela un dinero para extender el préstamo o bien para adquirir una parte del pase del jugador. Macagno quiere seguir en el parque y esto fuerza a las autoridades de la Crema a encontrar un acuerdo con los rojinegros.