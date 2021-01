El rock, las canciones y el futuro que viene

“Es bastante desgraciado el contexto, pero musicalmente traté de no dejar caer el proyecto, porque siempre está latente, a través de canciones nuevas, componiendo, grabando, o con la participación de algún invitado”, comenta Bárbara Bluedeep a Rosario/12. Parece increíble, pero desde su presentación en Cosquín Rock en febrero de 2020 a la fecha, la de mañana será su vuelta presencial a los escenarios. Este sábado a las 22, en el Patio interno del Complejo Museológico Pino de San Lorenzo (San Martín 1562, San Lorenzo), la música oriunda de esa ciudad ofrecerá un show en el marco de las actividades que organiza la Subsecretaria de Cultura de San Lorenzo, con entrada gratuita y capacidad de público limitada.

El hecho nodal que significó presentarse y visibilizar su música en Cosquín había sido el complemento perfecto para el primer disco de Bluedeep, Paquidermos, lanzado apenas un mes antes. Pero así las cosas y como a todas y todos sucedió con la pandemia, “busqué renovarme y reinventarme. Lo estuve hablando con muchos artistas, no sólo músicos, y todos de alguna manera buscaron cómo seguir. Por suerte, a mí me sale un poco natural el seguir grabando y metiéndole para adelante. Seguiré componiendo pase lo que pase, aun cuando el universo se esté derrumbando”.

Entre las canciones surgidas, en una de ellas –“Lado B”- destaca un invitado ilustre, el actor Gabriel “Puma” Goity “en un modo de participación pandémico”. “Escuchó la canción, le gustó y aceptó. Le pasé la poesía breve –que Goity lee promediando la canción- y la grabó desde su casa. Había tenido la posibilidad de conversar con él en una ocasión, en Zárate, yo andaba por ahí y nos conocimos”. La “poesía breve” que el actor lee es la siguiente: “Cuando estás en el limbo y dudás entre saltar o permanecer, se genera una ilusión de resurrección. Ése es el lado b, el cual todos conocemos. Pero nadie habla de eso”.

Según la compositora –cuya música compartió el escenario de bandas y artistas como No Te Va Gustar, Estelares, Leo García, Dante Spinetta- “al ser solista es muy duro el ambiente del rock nacional, es complejo poder ingresar, así sea a una radio o en relación con otros artistas, que pueden estar un escalón más alto que vos. Sucede lo mismo al querer entrar en un festival, cuando no te conocen tanto, así como al querer armar una fecha. Es todo muy duro. También sé que en una ciudad es difícil movilizar a la gente con el rock, es algo que me quedó clarísimo desde que empecé. Pero es lo que me gusta”.

-No hace mucho tiempo, ¿o sí?, era impensable no movilizar a la gente con el rock.

-Para mí es lamentable y te lo digo con pena, pero el rock es un muerto al que hay que levantar. Depende de nosotros, de quienes queremos seguir apostando a las raíces, a lo que nos dejaron Miguel Abuelo, Federico Moura, Luca Prodan. Toda esa riqueza se fue perdiendo y quedando en el camino, para renacer en otra cosa.

-Justamente, nombrás autores de una lírica distinguible, un rasgo presente en tus canciones, donde hay historias doloridas, algo rotas, desde una voz que se afirma en el decir.

-Siempre trato de hablar de algo en lo cual el otro se reconozca, ahí es donde hay una gran parte del rock: que te canten algo en lo que te sientas identificado. Trato de hacerlo desde la emoción, desde la sensibilidad, para que la canción te genere algo, para que te guste o tal vez no demasiado, también para que te provoque tristeza, la cuestión es que te genere algo, porque de lo contrario la canción simplemente pasa.

En guitarra y voz, Barbara BlueDeep se presentará acompañada de Leonardo Herrera (batería), Leonel Darío García (teclados, melódica, percusión), Giuliano Moreal (guitarra) y Pablo Cairo (bajo). Para integrar su grupo, dice ella que “tiene que haber una sensibilidad acorde, eso seguro, y estar en la misma sintonía para que la música salga para el mismo lado. Pero cada uno siempre pone su impronta y su onda, y si hay que hacer algún punteo se da la libertad para que cada uno pueda crear”.