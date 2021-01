San Lorenzo ya tiene a Braghieri, que prometió "dar lo máximo"

El defensor Diego Braghieri arribó este jueves al país para incorporarse al plantel de San Lorenzo -en condición de libre desde Atlético Nacional de Medellín, de Colombia- y declaró que espera dar "lo máximo" en su nueva etapa.



"Soy consciente de lo que me voy a jugar y espero poder dar lo máximo, como lo hice en toda mi carrera", expresó Braghieri, quien fue solicitado por Diego Dabove, nuevo entrenador del Ciclón.



"Cuando me dijeron San Lorenzo, no lo pensé dos veces. Lo arreglamos enseguida, dimos el sí y acá estamos", argumentó el zaguero en declaraciones a TyC Sports, para añadir: "Ojalá que se vengan cosas muy positivas".



El defensor de 33 años, campeón con Arsenal y con Lanús, aseveró: "Vengo por todo. Con un escudo y una camiseta tan grande como la de San Lorenzo esperemos estar a la altura de competir lo más alto posible, porque se viene un año bastante lindo, con cosas muy importantes por jugar".



San Lorenzo se clasificó para jugar la Copa Libertadores 2021 a raíz de la consagración de Defensa y Justicia como campeón de la Copa Sudamericana, que liberó así un cupo en el torneo continental. El club de Boedo también disputará la Copa Diego Maradona de la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Argentina.



Braghieri se someterá a la revisión médica de rigor, firmará con el club un contrato por dos años y se incorporará de inmediato a la pretemporada con el plantel.



Por otro lado, el arquero Fernando Monetti retomó el entrenamiento este jueves con el resto del plantel, luego de descartarse el positivo de covid-19 de su pareja.



El equipo azulgrana realizó un circuito de fuerza de once estaciones; luego en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro llevó a cabo trabajos de activación y un ejercicio aeróbico intermitente.



El plantel conducido por Dabove tiene pautado dos compromisos amistosos: el próximo martes contra Atlético Tucumán y el sábado 6 de febrero ante Arsenal de Sarandí.