Los (otros) diez mejores discos de 2020

Eddie Chacon

Pleasure, Joy And Happiness

Uno de los regresos del año pasado fue el de este sobreviviente del dúo Charles & Eddie, que comenzó estelarmente con un número uno en 1992, pero enseguida se quedaron sin contrato. No dejaron de intentarlo, pero cuando Charles Pettigrew falleció de cáncer, alrededor del 2000, Eddie abandonó la música, una decisión que le duraría casi una década. Su reincidencia ha terminado pagando treinta años después de aquellos comienzos con un álbum sanador y meditabundo que, lejos de abonarse al club de los regresos celebratorios, abraza un camino acorde con la experiencia y el recorrido. Producido por John Carroll Kirby, colaborador de Frank Ocean y Solange Knowles, y arropado por cálidos teclados, sutiles percusiones y acompañamiento mayormente electrónico, Chacon abraza sus Marvin Gaye y Curtis Mayfield internos, redondeando un trabajo etéreo, que parece llegar desde más allá de todo.

eddiechaconofficial.bandcamp.com

Bananagun

The True Story Of Bananagun

Con The Monks y Os Mutantes como confesos grupos preferidos, pero con un universo propio donde entran cómodamente afrobeat, psicodelia, acid folk y todo lo que pueda tener a mano que vibre en la misma sintonía, Nicholas Van Bakel comenzó a publicar desde su Melbourne natal un repertorio que finalmente ha encontrado un entorno grupal donde multiplicarse. Después de un par de singles, el debut de un quinteto al que aportan integrantes de otras bandas de la zona –como el cuarteto femenino Parsnip o The Frowning Clouds– es un milagro festivo que parece equivocar tiempo y geografía, ya que suena indudablemente desde el siglo pasado y desde el aire libre antes que del año al que pertenece, de pandemia y confinamiento. Pero justamente eso es a lo que generosamente apuestan Van Bakel y los suyos, y regalan un pleno que se puede disfrutarse de punta a punta.

bananagun.bandcamp.com

Nubya Garcia

Source

Presente en casi todos los discos importantes de la tan celebrada renovación del jazz británico de los últimos años, esta saxofonista londinense –hija de inmigrantes de Trinidad y Guyana– ya había editado dos EPs en sellos independientes, pero su largamente anticipado álbum debut preanuncia un espaldarazo internacional, ya que la sitúa como compañera de sello de figuras como Esperanza Spalding, y –lo más importante– cumple con todo lo que se podía esperar de ella. Como representante de una escena tan colaborativa como la de su ciudad natal, en Source hay lugar para todos, tanto influencias como intérpretes, desde el dub que funciona como columna vertebral del largo y extraordinario tema que bautiza el disco (con la voz de Ms Maurice, su compañera en el septeto Nérija), hasta el latinazo de “La cumbia me está llamando”, con el trío femenino bogotano La Perla como invitado.

nubyagarcia.com

Spanish Love Songs

Brave Faces Everyone

Uno de los primeros temas del disco de madurez de este quinteto de Los Angeles lleva por nombre “Autodestrucción (como una sensible elección de carrera)”, y se podría decir que con eso está todo dicho. Punks emocionales desde su debut como trío, media década atrás, con cada álbum han ido sumando integrantes y ampliando el registro del grupo, hasta dar en este tercer opus con un sonido que los acerca a bandas como Protomartyr o The Mountain Goats. Mas que nada por la voz temblorosa de su cantante, Dylan Slocum, que recorre historias de hastío, excesos, y corazones y hogares destruidos, y todo esto antes de la llegada de la pandemia. Slocum asegura que no le canta a la depresión sino primero al realismo y luego –si llega– a la esperanza, pero sus temas también resultan ideales para corear con el puño en alto, como yendo a una batalla, o regresando con orgullo de ella, ya sea en el triunfo o la derrota.

spanishlovesongs.com

Porridge Radio

Every Bad

Encerrada en su hogar en Brighton, Dana Margolin llegó a publicar un puñado de demos acústicos cinco años atrás, hasta que consiguió reunir alrededor de la intensidad de su voz y de sus letras un grupo de compinches con los que completar un album debut propiamente dicho, el encantadoramente titulado Rice, pasta and other fillers (2016). Cuatro años y varios viajes de Brighton a Londres después, han terminado firmando con el influyente sello nortemericano Secretly Canadian –hogar de Anhoni y War On Drugs, entre otros–, y este segundo disco es el de su gran salto indie, absolutamente merecido. En principio porque la rapada presencia de Margolin es digna de todas las miradas, pero también porque su mezcla de rock de garaje, slowcore y art-punk alcanza el punto justo entre la volatilidad y la contundencia.

porridgeradio.com

Spillage Village

Spilligion

A diez años de su formación, y cuatro de su último disco, este colectivo del rap de Atlanta terminó grabando su debut para una multinacional durante lo peor de la pandemia, confinados en la casa que uno de sus fundadores había originalmente alquilado para completar su tercer álbum como solista. El resultado son cincuenta embriagantes minutos en los que su fascinante química grupal borra maravillosamente los límites entre trap, neo-soul, funk, r&b, folk y siguen las firmas. Con una fluidez estilística y voluptuosidad musical que recuerda al mejor OutKast, el proyecto nació con la reunión de tres rappers que recién estaban comenzado su carrera, alternando con sus trabajos solistas, mientras sumaban artistas para la causa. Su reciente silencio como colectivo obedeció a que cada uno de ellos logró dar el salto, y este regreso como septeto funciona como una respuesta excepcional ante tiempos excepcionales.

spilligion.com

Waylon Payne

Blue Eyes, The Harlot, The Queer, The Pusher & Me

Su título le hace más de un guiño al clásico “The Junkie and the Juicehead Minus Me” del debut de Kris Kristofferson, por lo que este tardío segundo álbum del hijo de Jody Payne (guitarrista de Willie Nelson) y la legendaria Sammi Smith (protegida de Johnny Cash y compañera de gira de Waylon Jennings) lleva el letrero de outlaw country escrito más grande que el nombre de su autor. De hecho, Payne fue bautizado en honor a Jennings, que además es su padrino, y canta sobre padres e hijos, fe y adicciones, caídas y renacimientos con conocimiento de causa. Si se tomó dieciséis años entre un disco –The Drifter (2004)– y otro fue porque se desvió viviendo de lo que escribe, y también componiendo para Miranda Lambert y Lee Ann Womack, entre otras, e incluso probando suerte con el cine (hizo de Jerry Lee Lewis en Walk The Line). Más sensible que desafiante, por fin parece dispuesto a reclamar lo que le pertenece.

waylonpaynemusic.co

Keleketla!

Keleketla!

Con un bautismo que significa “respuesta” en sepedi, un idioma del norte de Sudáfrica, y recuerda el tan musical llamado-y-respuesta, este álbum benéfico para la organización In Place Of War fue coordinado por el dúo británico Coldcut, fundadores del influyente sello Ninja Tune. En realidad, el nombre responde al de un centro cultural de Johanesburgo que fue el punto de partida para este vibrante seleccionado de artistas de world music, con música nacida en las calles de Sudáfrica –a partir, por ejemplo, de la desafiante rapper Yugen Blakrok o el colectivo anticapitalista Soundz of the South, de Ciudad del Cabo– pero cuyo sabor se multiplica con invitados como los neoyorkinos Antibalas Afrobeat Orchestra, los históricos angelinos Watts Prophets, el saxofonista londinense Shabaka Hutchins o –entre muchos otros– el baterista Tony Allen, legendario por su trabajo con Fela Kuti, que falleció en abril del año pasado.

keleketla.bandcamp.com

Angelica Garcia

Cha Cha Palace

“Yo te veo/ pero vos no me ves”, es el verso inicial del que tal vez sea el tema más conocido de esta cantante nacida en Los Angeles, pero de familia mexicana y salvadoreña. El breve y rítmico “Jícama” es una instantánea de la vida inmigrante que le regaló una breve fama al incluirla Obama en su cotizada lista de temas del año, cuando aún no había salido el demorado sucesor del más tradicional debut Medicine for Birds (2016). Cantado principalmente en ingles pero también en spanglish, y abrevando de los sonidos de M.I.A. o Beck, su desafiante nuevo disco es también un homenaje al mundo latino tan a la vista en su natal Valle de San Gabriel pero escondido en Virginia, donde vive hoy. Además de hacer dúo con su madre –cantante profesional de rancheras– en el tema “La llorona” (e incluir a su abuela en la viñeta “La enorme distancia”), Garcia firma también la banda de sonido de la nueva temporada de la serie Vida.

angelicagarciamusic.net

Kate NV

Room For The Moon

Nacida y criada en la ciudad de Kazan, en las orillas del Volga, la rusa Kate Shilonosova además de ser la cantante y guitarrista del grupo moscovita Glintshake –versionan “Psycho Killer” en la película Leto (2018)– ha logrado hacerse un lugar en las listas anglo de los mejores discos del año con su tercer álbum bajo su seudónimo solista, con el que se entrega al experimentalismo electrónico, coqueteando al mismo tiempo con el pop japonés y la música concreta. Luego de Binasu (2016), dedicado a los sonidos de los ferrocarriles eléctricos, y el mayormente instrumental For (2018), este nuevo opus está inspirado en el trabajo del artista conceptual ruso Victor Pirovanov. Regresando al sonido de su debut solista, el juguetón Room for the moon es un trabajo melódico, angular y percusivo, cantado en ruso, inglés y francés, admirablemente ecléctico y homogéneo a la vez.

katenv.bandcamp.com

Los mejores… pero de verdad

Repasando las listas de los mejores del año de un lado y del otro del Atlántico, tres son los discos que se turnan mayormente en los primeros puestos: los sorprendentes regresos en su mejor forma de Fiona Apple y Bob Dylan, Fetch The Bold Cutter y Rough And Rowdy Ways, respectivamente. Y la tercera en discordia es la prolífica Taylor Swift, que este año editó dos discos, aunque el primero, Folklore, es el preferido de quienes la ubican en los más alto. Menos unánimes, pero también en los puestos de privilegio aparecen el cuarto opus del supergrupo de rap Run The Jewels, el segundo álbum de la arrasadora Dua Lipa o el consagratorio quinto trabajo de Perfume Genius, Set My Heart On Fire Inmediatly. Apenas por debajo son constantes las apariciones de lo nuevo de Bad Bunny, Phoebe Bridgers, Waxahatchee y otros ilustres regresados, The Strokes. Sin llegar a la cima se repiten los discos de Bruce Springsteen, Thundercat, The Weeknd, el doblete de Drive-By Truckers o sorpresas británicas como el neo-soul de Sault, Moses Sumney y el arrasador ritmo del contundente debut de Working Men’s Club.

Para la elaboración de esta selección se tomaron en cuenta las listas de fin de año de las revistas Mojo, Uncut, Rolling Stone, Billboard, Clash, Paste, Entertainment Weekly, Les Inrockuptibles, Mondo Sonoro, NME, Spin y The Wire, los diarios The Guardian, Los Angeles Times y New York Times, y los sites Allmusic, Pitchfork y Vulture.