Violencia y abuso sexual

Un hombre de 38 años fue imputado por abusar de la hija de su pareja desde que la niña tenía 3 años. Ante la denuncia de la madre, la Fiscalía ordenó la detención y ayer fue imputado por la fiscal Noelia Riccardi. La nena tiene 12 años en la actualidad y ayer su mamá contó en Canal 3 el calvario que pensaba vivir solo ella, por la violencia que el acusado ejercía en su contra. Raquel relató que hace dos años sufre golpes por parte de Luis Alberto L.. "Me dejó marcas en los brazos, una vez me rompió el labio. Lo denuncié en enero porque no se podía más. Quería la convivencia, pero había insultos, peleas, gritos con los chicos presentes", dijo. Sobre la niña, dijo que "se animó a hablar el lunes a la noche. Él nos vendió la casa, nos la usurparon. Llamamos al 911 y ella no aguantó más. Se puso a llorar y a comentar lo que él le había hecho. No quería volver a la casa si estaba él presente". En ese episodio, el personal las trasladó "a la comisaría de la mujer, donde le hicieron estudios. La vio una psicóloga y después la examinaron. Los doctores nos dijeron que lo dicho coincide con los resultados", dijo.