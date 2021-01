La mujer que raptó a un nene en la Colonia de vacaciones: "arrebato del momento", la hipótesis principal

La Policía de la Ciudad allanó el club Oeste de Caballito y también la casa de la mujer que el jueves secuestró a allí a un nene de 6 años haciéndose pasar por un familiar. Las medidas fueron dispuestas por la jueza María Provítola, a cargo de la investigación, quien también ordenó un estudio psiquiátrico de la mujer, un peritaje sobre el teléfono celular de la detenida para determinar si pudo tratarse de un plan premeditado, y que la víctima declare bajo la modalidad de cámara Gesell, con la asistencia de un especialista en psicología. De todos modos, la hipótesis principal es que se trató de un "arrebato del momento". Mientras tanto, las autoridades del club, que consideraron que la sustracción del menor fue producto de "un error humano", apartaron de su cargo al profesor por entregar al niño sin verificar la identidad de la mujer.

El Club Oeste de Caballito está ubicado en la avenida José María Moreno al 446. La casa de la mujer detenida por el secuestro queda a casi nueve kilómetros, en Sanabria al 3100, en el barrio porteño de Villa Devoto. Ambos lugares fueron allanados por efectivos de la Comisaría Comunal 6 de la Policía de la Ciudad por orden de la jueza Provítola, a cargo del Juzgado Correccional y Criminal N° 14, en la causa en la que también interviene la División Delitos contra Grupos Vulnerables de la Superintendencia de Protección Familiar y Violencia de Género.

En el procedimiento realizado en el Club Oeste, los investigadores buscaron pruebas, secuestraron videos de las cámaras de seguridad y documentación de los docentes y de los chicos que concurren a la colonia. "Lo que se busca es determinar si existía algún tipo de connivencia o relación de la mujer detenida con los empleados de la colonia, por eso se van a analizar los videos para intentar determinar si la mujer ya había concurrido al lugar a hacer algún tipo de inteligencia previa", dijo un jefe policial que participa de la investigación.

No obstante, la principal hipótesis es que se trató de "un arrebato del momento", ya que, según explicó el investigador, la joven detenida no tiene antecedentes y, de acuerdo al relato de los familiares de la mujer, "nunca había pasado una cosa similar".

Por otra parte, en la vivienda de la mujer secuestraron elementos de prueba relacionados a su entorno familiar y distintos documentos para intentar establecer si se encontraba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

El niño fue secuestrado el jueves al mediodía, cuando la mujer, de 25 años, se presentó en la colonia de vacaciones y lo retiró simulando ser una familiar. Al llegar al lugar la tía del chico y ver que se lo había llevado una extraña se realizó un llamado al 911 para denunciar el hecho. Personal de la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad logró encontrar 30 minutos después sano y salvo al niño en el Parque Rivadavia, a menos de ocho cuadras del club, donde detuvo a la mujer que lo secuestró.

A la autora del hecho se le imputa en principio el delito de sustracción de menores. La jueza Provítola decidió escuchar primero el testimonio de la madre del chico y su tía, como así también el de los policías que intervinieron ante la denuncia, para recién luego indagar a la mujer que permanece detenida e incomunicada.

La mamá del nene secuestrado aseguró que la mujer que retiró a su hijo de la colonia "se lo llevó por la fuerza", y que desde la institución "nadie se comunicó" con ella. Fernanda, la madre del pequeño, se mostró consternada además porque "el club no está lleno de nenes", tras lo cual señaló: "Cuando nos encontramos lloramos los dos, pero no le volví a preguntar porque no le quiero generar miedo".

Al mismo tiempo, Marcela, la tía del chico, quien concurrió al club a buscarlo y se encontró con que ya se lo habían llevado, agregó detalles al respecto. "Mi sobrino le gritó al profesor y el profesor estaba en otra sintonía", contó, y explicó que al llegar al club "me dijeron que se lo había llevado la niñera. Pasó media hora desde que llamé al 911 hasta que apareció", precisó. "A los profesores se les escapó la tortuga y la que se da cuenta de todo es una nena", añadió la mujer y señaló que con la descripción de la ropa que brindó la niña pudo alertar a la policía.

Por su parte, las autoridades del club emitieron un comunicado vía Instagram luego del allanamiento, en el que se manifestaron "realmente consternados por los hechos de público conocimiento en la colonia de vacaciones". Y sostuvieron que "en muchos años de trabajo cotidiano con grandes cantidades de chicos que entran y salen todos los días, la seguridad del club Oeste y sus chicos siempre fue prioridad". Y señalaron que "este episodio tiene que ver con un error humano que nos preocupa y que no puede ocurrir".



En este sentido, explicaron el protocolo de seguridad que sigue la institución: "Cuando los padres vienen a inscribir a los chicos se les pide la documentación reglamentaria incluidos los DNI de las personas que pueden retirar a los nenes. El profesor no pidió ese documento cuando la mujer se acercó al club, cometió un error que como parte del Club Oeste no puede cometer, es por eso que fue corrido de su cargo".

En tanto la madre del nene dijo que su hijo "está bien" y afirmó que hará "todo lo que la Justicia nos ampara para que el club dé las explicaciones que tenga que dar para que a ningún papá le vuelva a pasar esto porque es un segundo en que entrás en una situación de locura que podés hacer cualquier cosa".