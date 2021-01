Tevez: "Siento que soy el último ídolo de la era dorada de Boca"

El capitán de Boca, Carlos Tevez, habló este viernes de su presente en el club y brindó detalles de su relación con otro gran referente como Juan Román Riquelme -y encargado del Departamento de Fútbol del club-, además de confiar la última charla que mantuvo por videollamada con Diego Maradona y de revelar que le dijo "mentiroso" al ex presidente de la AFA, Julio Grondona, porque no cumplió la palabra de mantener al Diez como seleccionador luego del Mundial de Sudáfrica 2010.



"Siento que soy el último gran ídolo de le era dorada de Boca, eso hace que me llene el pecho y tenga el orgullo muy grande. Es lo que puedo dejar como legado para los chicos para que sepan cómo se juega en Boca", señaló Tevez a TyC Sports, y reconoció que con el Consejo de Fútbol no tiene "demasiada charla", aunque aclaró que el vicepresidente Juan Román Riquelme le habla "casi siempre".



"Estamos bien con Román. Está acompañando muy bien lo de mi padre, se puso a disposición. En algún partido difícil hablamos, me felicita. Tenemos una relación buena; él siempre me recuerda que tengo que ganar la Libertadores. Siempre está en los momentos justos y donde tiene que estar", dijo el delantero.

"A mí me interesa jugar y nada más. Tengo un año más de contrato. Nunca me imaginé que a los 37 años iba a estar así físicamente. No tengo problemas y me entreno a la par de mis compañeros. Del equipo se ocupa Miguel (Russo) y yo no me meto. Estoy para sumar y disfrutar estos momentos, que son los últimos de mi carrera y nada más", sostuvo.

El goleador xeneize afirmó que en el club "no alcanza" con ganar torneos locales y se refirió al último golpe deportivo para Boca con la eliminación copera en Brasil. "Lo de Santos me dolió muchísimo como jugador y como hincha. Me siento responsable de no poder sacar lo mejor de mis compañeros en ese momento. Después que perdimos ese partido no podíamos mirarnos a la cara. La frustración es el doble, pero uno tenía que ponerse de pie rápido y hablarles a los muchachos porque teníamos otra final y no podíamos perderla", remarcó.

En esa línea agregó: "Hay que cambiar cosas y corregir errores para tener más posibilidades en la Libertadores. Hay que aparecer en las semifinales y en la final, y estar en buen nivel para ganarla, es muy difícil, pero es lo que el hincha quiere. Salir campeón del país y de la Copa Argentina no alcanza. Vale mucho la Copa Diego Maradona. River puso mayoría de titulares contra nosotros en la Bombonera. Después es fácil decir que no vale nada. Para mí fue emotiva por el nombre, él estaría feliz porque la ganó Boca y la levanté yo", sostuvo.

A propósito de Diego, a poco más de dos meses de su fallecimiento, Tevez recordó la última charla que mantuvo con el ídolo. "Fue justo acá (en el gimnasio de su casa). Hicimos una videollamada porque me quería saludar y nos pusimos a charlar de la vida, de nosotros, de cómo estábamos", relató el exManchester United y City de Inglaterra, y pidió para el Diez un homenaje inscripto en la camiseta de Boca. "Lo del escudo trajo polémica, pero se puede poner en la espalda una estrella con el número 10 o un escudo chiquito. Sería un homenaje muy grande", señaló.

En este punto, Tevez habló sobre el futuro de la camiseta número 10 de Boca. "Hay que valorarla un poco más. Cuando llegué a Juventus hacía un año que no se usaba la 10 de Del Piero y Platini, y me dijeron que la iba a usar yo después de ellos. En Boca no tomamos magnitud de lo que es la 10. Es de Diego, de Román. El día que yo me vaya no hay que dársela a cualquiera. Eso le da mucho valor a los ídolos", concluyó.