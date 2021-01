Una película para ver en vivo y sin cortes

El concepto del “cine en vivo” estaba dando vueltas desde hace un tiempo, cuenta Gustavo Postiglione: “surgió el año pasado durante el Laboratorio de #CineEnVivo en el Complejo Cultural Atlas, a partir de la idea de pensar al cine desde una posibilidad alternativa”. La película se llama Simulacro, se rodará y emitirá en simultáneo el próximo jueves a las 21 a través de OctubreTV.com. Todo a la vez. Una experiencia que tiene al realizador y equipo en vilo, entre ensayos y la espera del día de estreno.

“Empezamos a ver la posibilidad de hacer una película con un criterio distinto. ¿Es cine? Sí y no. ¿Es televisión? Sí y no. ¿Es teatro? Sí y no. Es una nueva forma de pensar la película, y esta nueva forma nos lleva a estos tiempos de plena pandemia: será realizada en un día, y de acuerdo con los protocolos tendrá pocos actores y respetará el distanciamiento; eso es algo que de alguna manera te ordena el sistema de producción, que ya de por sí está complicado estos días. El contexto te condiciona, pero buscamos alternativas. Y creo que hoy, cuando el mundo y la industria del cine se pararon, con el Incaa que no está dando las respuestas que estamos pidiendo, lo importante es pensar en cómo hacer para hacer. Con los recursos mínimos, pero tratando de generar algo que tenga una nueva mirada y quizás sea original”, explica Postiglione a Rosario/12.

El rodaje será en el Complejo Cultural Atlas, “que pone su espacio, medios y equipamiento para poder producir a través del Laboratorio de Cine en Vivo que armamos junto a Andrés Nicolás y que dio origen al proyecto. Además, quiero destacar el aporte de OctubreTV, que a través de su directora Paula de Luque se arriesga también en esta aventura de transmitir y promocionar un film que todavía no existe. El riesgo es una de las cosas que escasean en la producción artística y tener socios que se enganchen en estas aventuras es la manera de creer que todavía se puede pensar en hacer algo mejor”, agrega el realizador.

-¿Cómo vas a resolver el montaje?

-Quería que la película no perdiera su concepción cinematográfica, para que no sea el streaming de una transmisión en vivo. Una de las maneras tiene que ver con lo actoral, con lo visual, a través de la puesta de cámara y la dinámica del montaje. Yo opté por la idea del plano secuencia, que le otorga un plus cinematográfico, pero con un criterio diferente al que usé otras veces. Acá estará más relacionado con lo que sería una especie de material en bruto, donde las correcciones de cámara, los zooms o fuera de foco, pueden aparecer y no serán corregidos. En otras oportunidades trabajé el plano secuencia desde la prolijidad, la estabilidad y el encuadre, pero en este caso, el mismo relato me permite hacer esto como una innovación.

La historia de Simulacro envuelve a tres personajes durante los prolegómenos de una obra de teatro, interpretados por Lara Todeschini, Gustavo Guirado y Claudia Schujman, en una especie de réplica o ejercicio metalingüístico con el cine mismo, algo que Postiglione suele abordar. “Es algo que vengo trabajando en algunas películas como Insensatez que hice para el Bafici, Ensayo sobre Macbeth que realicé para Canal 7, o en La Peli que es donde más se aprecia. Simulacro tiene que ver con la relación entre un director (Guirado) que está preparando una obra de teatro con una actriz (Todeschini) y un tercer personaje (Schujman), que no sabemos si es real, porque está situado entre lo fantástico y la creación misma de la ficción. Fundamentalmente hay un cuestionamiento en relación a lo que se debería hacer o no. Está el planteo de la muerte de la ficción, que todo es una copia, que no hay originalidad, y si lo real es más valioso que lo ficticio. Es un cuestionamiento que le hacen los personajes al director, cuando en esta obra de teatro él quiere montar una especie de reversiones de películas o historias que le interesaron, desde París, Texas a una de James Bond”, continúa.

-¿El guion, los diálogos, dejan alguna apertura o está todo premeditado?

-Es una película de texto, con muchos conceptos y cosas que no se pueden decir de otra manera. La variedad en cuanto a lo que pueda suceder tendrá que ver con acciones o situaciones que podrían alargarse o acortarse en el momento, así como una letra que podría olvidarse e ir para otro lado. Todo eso es algo previsto como una posibilidad, pero el texto está armado, es largo y de muchas páginas. Empieza con un monólogo de Lara, en donde supuestamente le habla al director durante el ensayo, y dura 10 minutos, algo que ya genera cierta incomodidad al no saberse qué es lo que pasa. Lo improvisado en todo caso tendrá más que ver con la cámara, que va a oficiar como personaje y editor. Si bien ya están pautadas algunas cosas, otras se van a resolver sobre la marcha.

Con Claudia Schujman y Gustavo Guirado, el director señala “que venimos trabajando desde hace mucho y en distintos formatos, como el televisivo y teatral. Todeschini es una actriz joven y un hallazgo para este rol. Creo que está bueno compensar la experiencia de unos con la juventud del otro, algo que por lo general trato de hacer en mis trabajos”. El reparto técnico de Simulacro se completa con Fernanda Taleb en Producción Ejecutiva, Marcos Garfagnoli en Fotografía, Santiago Zecca en Sonido, Iván Tarabelli en música en vivo, y Maru Solana en la Asistencia de Dirección. “Es una producción posible gracias a Rodolfo Maggi, Silvana Svatetz y (el Diputado Nacional) Marcos Cleri, que pusieron tanto la infraestructura como los medios”, destaca Postiglione, y aclara: “Hay que verla en el momento en que se transmite. Si bien el registro quedará grabado, no quedará alojado, porque verlo después no sería la misma experiencia”.