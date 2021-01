Adeudan casi 4 meses de sueldos a contratados para tratar la pandemia

Al menos unos 30 trabajadores que fueron contratados en el Hospital Papa Francisco para la atención de pacientes con la covid-19 no cobran desde hace unos cuatro meses. Así lo ratificó el gerente de ese Hospital, Daniel Mamaní, ante una consulta de Salta/12, luego de que algunos médicos y bioquímicos renunciaran ante la falta de pago. La secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Marcela Tula, afirmó que la situación legal se regularizaría en la primera quincena de febrero, y por lo tanto se destrabarían los pagos de manera retroactiva.



El 18 de enero pasado los trabajadores contratados del Hospital Papa Francisco habían emitido un comunicado para hacer conocer su descontento ante el incumplimiento del pago de sus honorarios establecidos en el contrato de servicio “desde octubre del 2020 hasta el día de la fecha”. Indicaban que durante ese tiempo habían cumplido “ininterrumpidamente con nuestro trabajo exponiendo tanto nuestra salud física como mental”.

Los trabajadores habían solicitado una “respuesta rápida, razonable y concreta por parte del Ministerio de Salud de la Provincia sobre el pago que nos corresponde y una solución inmediata ya que tenemos conocimiento que los papeles que faltan para el cobro están trabados en este Ministerio”, indicaba el comunicado.

También sostuvieron que consideraban justo “el pago retroactivo de los sueldos y los bonos correspondientes por la extensa y dura espera que se está viviendo, debido al perjuicio económico causado tanto a los trabajadores como a sus familias, ya que se está haciendo un gran esfuerzo por seguir cumpliendo con la labor de todos los días”.

“Hay algunos a quienes tuvimos que hacer despedida”, dijo Mamaní al retratar la salida de una profesional bioquímica que decidió renunciar ayer ante la falta de pago. Su ida se sumó a la de dos enfermeros, técnicos de laboratorio, y al menos tres médicos, según recordó el gerente hospitalario.

Con los llamados Contratos Covid se logró la incorporación del personal necesario para atender en la primera línea a los pacientes afectados por la enfermedad en el Hospital que fue designado como centro de referencia en Salta Capital para atender estos casos. Los contratos se pagaban según las horas trabajadas, que podían ser entre 120 y 160, según indicó Mamaní.

“Conversé con el ministro (Juan José Esteban), y dijo que iban a solucionar el tema y en enero iba a salir la decisión administrativa. Pero hasta ahora no salió nada”, contó Mamaní. Afirmó que por el momento no se cuenta con la decisión administrativa y reconoció que de continuar las renuncias, el Hospital se verá envuelto en un problema y la posible futura sobrecarga de horas sobre sus trabajadores de planta transitoria y con contratos anteriores a los de covid-19. Consideró que el contratado desde septiembre es personal que, además, se preparó de la mejor manera para poder afrontar la pandemia. “La gente ha cumplido muy bien y no está cobrando”, agregó.

Más contratos que los indicados

Tula explicó por su parte que tras el cambio de gestión entre la ex ministra de Salud, Josefina Medrano, y el actual titular de la cartera sanitaria, Esteban, se emitió una resolución en la que se establecía un cupo determinado de personal a contratar en los hospitales a raíz de la pandemia. Pero “no solo el Papa Francisco, sino todos los hospitales se excedieron en la cantidad de personal contratado”, dijo.

Señaló que al hacerse cargo de la gestión se dieron con “cierta cantidad de gente trabajando sin instrumento legal”, por lo que sacaron la decisión administrativa pero con un cupo de personal a contratar. “Hay un error de ellos (los hospitales), de haberlos hecho trabajar” a quienes no contaban con esa decisión administrativa, añadió la funcionaria.

Pese a ello, confirmó que el decisorio administrativo que incorpora a aquel personal contratado hasta ahora sin instrumento legal “ya está cerrado” y saldría en 10 días, por lo que se prevé regularizar los pagos durante la primera quincena de febrero.

En cuanto a los contratados Covid-19, aclaró que por ahora, y ante la prórroga de los plazos de la emergencia sanitaria hasta el 31 de marzo, los contratos se extenderán hasta esa fecha. Pero indicó que su continuidad está atada a la situación de la pandemia, dado que “la gente fue contratada en el marco de la covid”.