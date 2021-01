Quiere volver al arco canaya

Central volvió a las prácticas pero la contratación de los nuevos refuerzos se producirá la semana que viene. Aún hay problemas para firmar la vuelta del arquero Jorge Broun, aunque el jugador tomó la decisión de regresar, y se deben firmar todavía acuerdos de rescisión por jugadores que ya no quiere tener Cristian González, como Jonathan Bottinelli y Alan Bonansea.

Broun tomó la decisión de volver a la ciudad y ayer no entrenó en Gimnasia y Esgrima. La determinación de no jugar un amistoso de preparación en el Lobo platense tuvo el objetivo de forzar a los dirigentes a firmar su trasferencia a Central. Los canayas hicieron una propuesta inferior por su ficha a la reclamada por Gimnasia y la misma aún no fue aceptada. En La Plata piden 300 mil dólares por Broun. La situación se definirá la semana que viene, aunque en Arroyito hay mucha confianza en cerrar la vuelta del uno al arco auriazul dada la decisión que tomó el propio jugador.

La semana que viene, además, la dirigencia deberá resolver las salidas de Bottinelli y Bonansea, jugadores que llegaron en agosto pero que el entrenador dispuso desplazar del primer equipo luego del desempeño que tuvieron en la pasada Liga Profesional. Tanto al defensor como al delantero no les permitieron iniciar el viernes la pretemporada a pesar de que tienen contrato firmado con el club.

Esta semana Central necesitará llegar a acuerdos de desvinculación con ambos para así generar recursos que pueden ser destinados a la contratación de nuevos refuerzos, dado que el Kily espera por un defensor y un delantero.