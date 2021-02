Para un candidato de Barcelona, "Messi genera más ingresos de lo que cuesta"

Joan Laporta, ex presidente del club y candidato para volver a ser mandatario del Barcelona, destacó que Lionel "Messi genera más ingresos de lo que cuesta" y aseguró que de ganar las elecciones de marzo próximo tratará de esclarecer si hubo "filtraciones" desde el club sobre el millonario contrato del crack argentino.

"Según un estudio que hemos hecho, Messi genera más ingresos de lo que cuesta. Leo genera un tercio de los ingresos totales del Barcelona", señaló Laporta en una entrevista a radio catalana Rac1 replicada por el diario Sport. El candidato a la presidencia del club catalán, al referirse a la publicación del diario El Mundo sobre las presuntas las cifras del contrato de Messi, expresó que "estas noticias duelen porque hacen daño al Barça, y como hay un desgobierno en el club, pasan estas cosas".

"La situación del Barça no viene condicionada por el contrato de Messi", afirmó Laporta, quien agregó que "lo que genera Messi también es el retorno emocional y deportivo. No tiene precio lo que nos ha hecho vivir Leo". El dirigente está en plena campaña buscando la renovación del argentino, que finaliza su vínculo con el club al terminar esta temporada. “Ayer le mandé un mensaje, le animé y le dije que no tiene que hacer caso de estas noticias. Todos queremos que siga aquí”, contó Laporta.

“Yo haré lo posible para que continúe. Tengo indicios de que está bien en Barcelona y se quiere quedar aquí. Lo que necesita Messi es un proyecto de un equipo que siga siendo competitivo y gane Champions”, señaló el dirigente catalán, que cuestionó el método elegido para presionar al crack argentino. "Tengo la sensación de que ha habido una filtración. Espero que no haya salido del propio club pero parece que va por ahí. Este contrato está custodiado por un máximo de cinco personas diferentes. Esto es un delirio y si gano intentaré esclarecer qué fue lo que pasó", aseguró Laporta, que competirá en las elecciones a la presidencia del Barcelona previstas para marzo.