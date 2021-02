Evan Rachel Wood denunció que Marilyn Manson la sometió a abusos durante años

La actriz Evan Rachel Wood denunció que el músico Marilyn Manson la sometió a abusos “durante años”. La estrella, nominada al Globo de Oro de la exitosa serie Westworld, de 33 años, compartió una publicación en su página de Instagram este lunes en la que dio detalles al respecto.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió Wood.

“Comenzó a acosarme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, precisó en su publicación

“Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre las muchas industrias que se los han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con todas las víctimas que ya no guardarán silencio”, agregó la actriz.

Tras la publicación de Wood, al menos otras cuatro mujeres compartieron sus propias acusaciones contra Manson. Citaron casos de agresión sexual, abuso psicológico y diversas formas de violencia, coacción e intimidación.

El equipo de Manson ha negado categóricamente acusaciones similares en el pasado. Manson y Wood comenzaron su relación en 2007, cuando Wood tenía 18 años y Manson 36. Se comprometieron en enero de 2010, pero terminaron su relación siete meses después.

En 2009, Manson fue citado en un artículo de Spin diciendo de Wood: "Todos los días tengo fantasías sobre romperle el cráneo con un mazo".

Cuando Metal Hammer repitió esta cita como parte de una entrevista con Manson el año pasado, su equipo de relaciones públicas respondió diciendo que el comentario era “obviamente una entrevista a una estrella de rock teatral que promocionaba un nuevo disco, y no un relato fáctico”.

Wood describió una relación abusiva en la que había estado durante varios años con un hombre que conoció al final de su adolescencia durante el testimonio dado al Comité de Seguridad Pública del Senado de California en abril de 2019.

De The Independent, de Gran Bretaña.