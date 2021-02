La defensa leprosa tiene su primer refuerzo

Aunque todavía no se resolvieron las desvinculaciones de Fabricio Fontanini y Manuel Guanini, Newell’s contrató al defensor Yonathan Cabral. El zaguero central llega con el objetivo de reemplazar a Cristian Lema, quien se fue de Newell’s el año pasado y su ausencia la sufrió toda la defensa en el pasado torneo. El jugador llega con la aprobación del técnico Frank Kudelka a cambio de 50 mil dólares hasta fin de año. El entrenador espera además por un delantero y se intenta lograr la contratación de Lucas Melano, de presente en Atlético Tucumán.

Cabral se formó en Racing pero se consolidó en Primera como jugador de Atlético Tucumán. Con Ricardo Zielinski de entrenador, fue uno de los titulares indiscutidos del Decano. Se quedó sin contrato en el club tucumano y aceptó la oferta de Newell’s para jugar a préstamo por un año. Según informó el club, los leprosos pagaron 50 mil dólares por su préstamo por un año y su pase, a fin de año, tendrá una cotización de 1.100.000 dólares para los leprosos.

Cabral viene para intentar reemplazar a Lema. Dado que Kudelka no quedó satisfecho con el rendimiento de Fontanini y mucho menos de Guanini, a quien trajo hace seis meses con la expectativa de encontrar una “promesa”. El ex Gimnasia y Esgrima no jugó bien ni los amistosos de preparación y fue desplazado del equipo a pesar de que tiene contrato vigente aún con el club del parque.

El técnico leproso pretende ahora encontrar un reemplazante para Sebastián Palacios, quien regresó a Independiente, dueño de su pase. Entre la falta de recursos económicos del club y lo que se ofrece en el mercado, Kudelka eligió a Melano, de actualidad en Atlético Tucumán. El delantero que se formó en Belgrano tiene vínculo extendido con los tucumanos hasta fin de año, pero ante el interés a vestir la rojinegra hay conversaciones entre los clubes. Por el momento, lo que pide Atlético Tucumán para desprenderse del jugador, más de 400 mil dólares, no está al alcance de las finanzas leprosos. Aunque la negociación no se cayó por el deseo del jugador de salir de Tucumán, más aún por las ofertas que tiene, algunas de ellas del exterior, además de la acercada por los leprosos.

Entre tanto, ayer se reintegraron a los entrenamientos en Bella Vista el delantero Julián Marcioni y el volante Braian Rivero. El goleador viene de jugar en Atlanta, cedido por una temporada; mientras que el volante central jugó los últimos seis meses en Independiente del Valle de Ecuador. Ambos jugadores se sumaron a la pretemporada a pedido de Kudelka.

En cuanto a Ramiro Macagno, la dirigencia le comprará a Atlético Rafaela una parte del pase, aunque por un valor menor al fijado en el contrato, dado que jugó buenos partidos cuando reemplazó a Alan Aguerre en el arco.