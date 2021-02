La tensión en la que se juega el destino del proyecto del Frente de Todos

Un nuevo dato clave de la realidad política argentina se impone: las continuadas y reiteradas críticas a la conducción política del Frente de Todos por autorizadas voces del propio espacio. No me refiero aquí ni a la guerra mediática de la oposición ni a los que por distintas razones desean el fracaso del Frente ni a los que homologan a Mauricio Macri con Alberto Fernández. Estos casos no interesan en mi argumento. Se trata de críticas autorizadas porque proceden de compañeros y compañeras con un honesto compromiso militante pertenecientes en general al espacio del kirchnerismo. Estas críticas inauguran un tiempo problemático ya que ponen en juego el destino del proyecto. Así comienza el artículo publicado por Jorge Alemán en este diario y que desató un interesante debate entre las y los [email protected] de Página/12.



Acá algunos de los pasajes destacados:

Una articulación fundamental para la crítica democrática es la explicación clara de las medidas de gobierno y además la rendición de cuentas como hacía Evo Morales ante las organizaciones sociales. Y tener un vocero presidencial de alta profesionalidad, formación y que dé conferencias de prensa a los periodistas acreditados en Casa Rosada todos los días, como lo hace la Casa Blanca.

osvi

Un frente electoral encuentra en algún momento sus limitaciones. Creo que el FdT no lo alcanzó todavía, a pesar de la consistencia de las críticas. Me parece que aparte de discutir sobre lo que adolecemos, nunca nos olvidemos de lo que conseguimos: derrotar a un sistema, más que a un partido político y en sólo 4 años. Cómo no vamos a poder conducir nuestro conflicto sin chicanas, sin caracterizaciones definitivas que nos lleven al rompimiento. ¡Y existe Cristina compañeros y compañeras!

cayojulio59

Excelente artículo para mí. Soy docente en la UTN-FRA, la máxima presión que sufro se da por cumplir con el calendario de videoclases como ocurrió el año pasado, preparar parciales, corregirlos, etc. Todas presiones muy distintas a tener que tomar decisiones que afectan a todo un país, tironeado encima desde distintos lados. ¿Nos gustaría que se estatizara Vicentín, que Magnetto estuviera preso, que se aplicara ya a rajatabla la Ley de Medios Audiovisuales para desmembrar el poder inaudito del grupo Clarín, que Macri, Carrió y Bullrich estuvieran presos, que volviera la Junta Nacional de Granos, la Constitución del 49, que se barriera con la Corte Suprema de Justicia y los jueces se eligieran por voto popular entre quintetos propuestos por el Colegio de Abogados, o lo que fuera? Sí, creo que [email protected] los foristas queremos todas estas cosas: estricta justicia. Pero entre el mundo real y el ideal siempre hay un trecho grande, que los críticos a este gobierno que debemos defender a rajatabla no quieren recorrer. Creo que la mayoría de quienes transitamos a diario por este foro, no tenemos la mas mínima idea de las presiones que recibe, minuto a minuto, un presidente como Alberto.

betagoras345

Surgió un "Kirchnerismo" del 2011- 2015 que reinventa el pasado y lo que es más deforma el presente. Inventa un pasado donde aumentó las retenciones, limitó a Clarín y reformó la Justicia. Tres batallas perdidas que en el sueño K se "ganaron". Sí, Cristina perdió en la Ley de Medios, en la Jusiticia como AF en Vicentin. Su reforma judicial nunca se trató como la de AF tarda en tratarse. Y perdió con "el campo" con el que AF está en un tira y afloje. La diferencia está en el discurso. El confrontativo de Crisitna la llevo a perder 3 elecciones: 2013, 205 y 2017. Y Cristina cambió y por eso eligió a AF, pero muchos no lo entendieron. Pensaron que era para "engañar a la derecha" (y al electorado?) y después debía gobernar el "Kirchnerismo" puro. Enojados, deforman el presente: ¿que no toca intereses? Un gobierno que congeló los alquileres, suspendió los desalojos, congeló las tarifas de servicios públicos (lo que significa una afectación del 35% a las tarifas de las compañías concesionarias), que negoció la deuda externa con una quita del 55% (que a la fecha es del 65%) que mantuvo abiertas las paritarias y puso la doble indemnización en la pandemia, que contuvo la suba de la desocupación con las ATP y a los sectores más desprotegidos con el IFE, que hizo que los jubilados con la mínima estén por encima de la inflación y el resto perdiera un 4% (ver estudio de Fernández Pastor) y los salarios perdieron respecto de la inflación mucho menos que el resto de América latina. ¿Cómo que no toca intereses? ¿Es suficiente? Claro que no, pero una cosa es reivindicar lo realizado y señalar mejoras posibles y otra es pedir tomar el poder como si alguna vez lo hubiéramos tomado. El poder es de "El Sistema". Con el Gobierno (con este, con el de Néstor, con el de Cristina y con el de Perón) conseguimos conquistas, algunas momentáneas, otras permanentes. Una reversibles, otras irreversibles. Nuestra historia, como todas, es un tira y afloje de las fuerzas nacionales y populares contra las fuerzas del sistema. Claro que en nuestro campo hay que criticar, pero es preciso reconocer lo hecho. Si no las críticas son solo para fomentar el desconcierto y el desanimo.

quendo

Hay críticas o dudas válidas y por eso, como dice Jorge, hay que generar ámbitos para canalizarlas. No son críticas de los sectores más populares que apoyan y seguirán apoyando al único Gobierno que les garantiza la supervivencia en medio de la pandemia. En general, son críticas de quienes se imaginaron ingenuamente una relación de fuerzas que no existe y que habrá que fortalecer en las próximas elecciones.

Hacho9



Lo que ''pone en riesgo el destino del proyecto'' es la política del massismo gobernante, y no las críticas del kirchnerismo. El FdT ya no existe, Alberto Fernández era y es un antikirchnerista confeso que no deja oportunidad sin hacer notar esa condición, tanto en sus actos de gobierno como en las declaraciones a sus medios ''amigos''. Las elecciones de este año van a ser el punto de inflexión definitivo. El establishment desea un bipartidismo a la norteamericana, con una derecha pura (Macri, Bullrich) alternando con una derecha moderada (Fernández, Massa, Larreta, Morales). Hay que reconstruir una verdadera alternativa popular en torno a la Provincia de Buenos Aires que es nuestra, nada menos. Las posibilidades son pocas, pero así como vamos nos estamos entregando sin pelearla.

iverta

Cualquier análisis de las mejoras del proyecto político del FDT, debe entender que el eje hoy es combatir la pandemia y los efectos económicos de la misma, y esto hace que no sea correcto, a mi ver, apresurarse con criticas fuera de timing. Además, el gobierno esta básicamente definiendo las políticas estructurales con el aporte de Máximo, Cristina y Wado de Pedro, que algo de kirchneristas tienen, lo que opinen Delia , Mariotto o Guillermo Moreno, atrasa mal. Todos pueden opinar, por supuesto, pero hacer política la hacen pocos, y la conducción del frente me sigue dando la sensación que entiende mejor que nadie la coyuntura y los desafíos, hay que aportar con elementos concretos que ayuden a la construcción. De mi parte, todo el apoyo y el llamado a concentrar todos los esfuerzos en lograr vacunar y solucionar el frente abierto con el FMI, para pasar a atacar la inflación y, con expansión de la economía, la mejora en la distribución del ingreso. Esto será el éxito o el fracaso de la gestión.

Ercae

Yo creo que dentro de un espacio las críticas que construyen y orientan respecto a lo que los militantes y partidarios esperan del gobierno son importantes, no se deben acallar y no se deben ignorar. Es más importante atender el pedido de los partidarios que escuchar y consensuar con los verdaderos enemigos del proyecto. Es importante que no seamos como la izquierda trotskista, para quienes siempre somos todos lo mismo y luego terminan ayudando a la peor derecha, nosotros debemos puntualizar las cosas que consideramos están mal, erradas, o simplemente con las que no estamos de acuerdo y, a la vez, apoyar al proyecto, al menos hasta que no aparezca algo mejor, y aún así, no en una división sino siempre sumando (...)

RaulEH

¡Sumate al debate!