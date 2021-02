Mundial de Clubes: Tigres de México abre el torneo ante Ulsan Hyundai

Tigres, de México, con los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, jugará este jueves ante Ulsan Hyundai, de Corea del Sur, en el inicio de la Copa Mundial de Clubes que organiza la FIFA, en esta ocasión con sede en Qatar y con Bayern Munich de Alemania y Palmeiras de Brasil como candidatos.



El partido se jugará en el estadio Al Rayyan, de la ciudad homónima, desde las 11 de Argentina, en tanto que a las 14.30 se disputará el segundo encuentro del día entre el local Al Duhail y Al-Ahly de Egipto, en el Education City Stadium de la misma ciudad.



Esta vez los citados cotejos serán los que inaugurarán el mundial cuando usualmente la competencia se inicia con el partido entre el local y el Campeón de Oceanía, pero esta vez Auckland City, de Nueva Zelanda, optó por no participar del certamen a causa de la pandemia de coronavirus.



El ganador de Al Duhail y Al-Ahly jugará una de las semifinales el sábado 7 de febrero ante Bayern Munich, vencedor de la Liga de Campeones de la UEFA, mientras que al día siguiente lo harán el triunfador de Tigres-Ulsan ante Palmeiras, reciente campeón de la Copa Libertadores, ambos a las 15.



Este mundial se jugó en 15 ocasiones y sólo tres equipos (Corinthians, San Pablo e Inter de Porto Alegre, todos de Brasil) ganaron la Copa para Sudamérica y las 12 restantes fueron para clubes europeos, siendo Real Madrid con cuatro y Barcelona con tres, los más vencedores.



Los otros europeos campeones fueron Inter y Milan, ambos de Italia, Liverpool y Manchester United, de Inglaterra, y Bayern Munich, de Alemania.



Solo en cinco ediciones, con Boca, Estudiantes, River (dos veces) y San Lorenzo, participaron de la Copa equipos argentinos, pero no pudieron ganarla. En cuatro ocasiones perdieron la final: Boca ante Milan, Estudiantes y River ante Barcelona, y San Lorenzo frente al Real Madrid.



Tigres, con el exarquero de Newell's Guzmán y el ex Lanús Pizarro, es campeón de la Liga de la Concacaf tras vencer a Los Angeles de la MLS, tiene a Ricardo Ferretti como DT y cuenta con el goleador francés Andre-Pierre Gignac, jugará ante un duro rival como los coreanos de Ulsan.



Hyundai le ganó el título de Campeón de Asia al Persépolis de Irán, tiene como entrenador a Hong Myungbo y como figuras al brasileño Junior Negao, Yoon Bitgaram y Lee Cungyong.



En las 15 ocasiones en la que equipos mexicanos participaron de este mundial nunca llegaron a la final, logrando las mejores actuaciones al ser terceros en cuatro oportunidades.



Por su parte, Al Ahly de Egipto, que son candidatos con el sudafricano Pitso Mosimane como entrenador, le ganó la final de la Copa de África al Zamalek, también de Egipto, mientras que los qataries son campeones de su país al superar por un punto al Al Rayyan, con el DT francés Sabri Lamouchi.