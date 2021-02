Ginés se manifestó desilusionado con Pfizer 

"Yo no sé si es que no tienen las vacunas suficientes, o si existe otra razón, pero el proceder de la empresa no ha sido correspondiente", lamentó el ministro de Salud, Ginés González García, acerca de la fallida negociación con el laboratorio Pfizer por la provición de vacunas contra la Covid-19.

Ginés lamentó el accionar de la empresa norteamericana durante su exposición ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde aseguró que el país logró negociar, hasta el momento, dosis para "casi toda la población Argentina".



"He tenido una gran desilusión. Pzifer parece que exigían tanto porque tenían poca seguridad en su vacuna", señaló González García ante legisladores del oficialismo y la oposición, frente a quienes sostuvo que durante las negociaciones el Gobierno estuvo dispuesto a revisar "cualquier condición que no fuera resignar la soberanía ni cambiar las leyes".

El ministro de Salud señaló que todas "las compañías fueron muy insistentes, principalmente Pzifer", a pesar de que el Congreso argentino aprobó una norma que declaró de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de vacunas contra la Covid-19 para agilizar las negociaciones.

Ginés reconoció que la norma tuvo pronto despacho por parte del Congreso, pero luego de aprobarse la norma, el laboratorio estadounidense --que fabricó la vacuna en alianza con la alemana BioNTech-- reclamó otras condiciones. "Además, después nos fueron corriendo las fechas. Me parece que no tenían las vacunas", agregó González García.

62.000.000 de vacunas

A pesar de las frustradas negociaciones con Pfizer, Ginés destacó que el número de dosis que consiguieron negociarse para inmunizar a la población argentina son "30 millones de dosis de SputnikV, con las 20 millones que ya están, más los 5 millones complementarias" y "22.400.000 de AstraZeneca, más una negociación que estamos en marcha por un 1.200.000 de esa vacuna". Además, Ginés recordó los 9.000.000 que llegarán por el COVAX, 2.275.200 dosis de Oxford/AstraZeneca en el primer semestre del año.

De esta manera, el país acumula un total de 62 millones de dosis negociadas. "Si sacamos los 15 millones de argentinos que tienen menos de 18 años, casi tenemos cubierta la población argentina. Vamos a tener a todos los argentinos vacunados, menos a los menores de 18", agregó el ministro.