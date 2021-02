Vuelta a clases en la Ciudad: carta abierta a Larreta de Familias por el Retorno Seguro

La agrupación Familias por el Retorno Seguro a la Escuela emitió una carta abierta dirigida al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al presidente, Alberto Fernández, con “una serie de propuestas y puntos” necesarios de poner en discusión frente a un inminente regreso a la presencialidad en las escuelas. “Nos están pidiendo que entreguemos la salud y la vida de nuestras familias, y eso no se negocia”, sostuvo a PáginaI12 Patricia Pines, docente e integrante de la organización en cuestión y de Vacantes para [email protected] en las Escuelas Públicas. Además, una multisectorial conformada por varias agrupaciones de la comunidad educativa convocó a una conferencia de prensa para este jueves a las 10 en la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La carta plantea, principalmente, que si las clases presenciales comienzan tal y como pretende el Gobierno de la Ciudad y dadas las condiciones sanitarias actuales, se “pone en peligro la salud física y psíquica de las infancias, juventudes, familias, docentes y de la comunidad en general”. Y sostiene que se elevarán los contagios en todo el país, en un contexto en el que el plan de vacunación todavía está en sus primeras etapas.

“La mayoría de las aulas están hacinadas porque es un gobierno que no solo no construyó nuevas escuelas, sino que cerró salas, grados y cursos. Los discursos son muy lindos, pero sin recursos no son nada”, señaló Pines, recordando que la administración de Rodríguez Larreta recortó el presupuesto en infraestructura escolar. Este es uno de los puntos que se cuestionan en el documento, además de la pésima condición de los establecimientos, y que serán tratados en la conferencia de prensa como un pedido de asignación extraordinaria de presupuesto en infraestructura y un plan de construcción de escuelas, junto con la garantía de que estén las 15 mil vacantes faltantes en colegios públicos.

“Ojalá fuera primero la escuela y la educación, pero eso tiene que ir acompañado de presupuesto y escolaridad garantizada para todas las niñas y los niños. Si no es demagogia, puros intereses electorales”, sostuvo Pines a este diario.

Otra de las cuestiones planteadas es la falta de consenso en las medidas propuestas por el equipo Rodríguez Larreta, impuestas de manera “obligada, inconsulta y arbitraria” y sin conocimiento real sobre lo que implica la presencialidad: desde la imposibilidad de mantener el distanciamiento social en algunos casos --como en jardines de infante y maternidades, o lugares que no cumplen con el espacio para ello--, la falta de dispositivos y conectividad en todos los niveles y modalidades educativas y hasta el transporte público, que se vería utilizado por 1,2 millones de personas necesarias para abrir las escuelas, según el cálculo de Familias por el Retorno Seguro a la Escuela. “Que se respeten los indicadores del semáforo epidemiológico y se tomen las indicaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría”, sostiene también el comunicado oficial.

La carta reconoce que hay demandas que exceden al Gobierno de la Ciudad, y por ello es también dirigida al Presidente. Una de ellas es el transporte público, y la otra es reestablecer la posibilidad de que las y los trabajadores con hijos menores de 14 años trabajen de forma remota desde sus hogares. Esto se debe a que la presencialidad aumenta el riesgo de contagio y hace la lógica de burbujas obsoleta: “Cuando empiecen a aparecer los síntomas, se cierra el grado; pero también se aísla a todas las familias de ese grado, y a los compañeros de trabajo de esas familias, también. Es impracticable”, sostuvo Pines.

Pero también es por la complejidad que esto implica en la organización familiar frente a un esquema de clases mixto --presencial y virtual-- o de jornadas reducidas. “No están trayendo una solución a las familias trabajadoras en el cuidado de sus hijas e hijos”, explica la docente consultada por Página|12. “Tampoco tienen en cuenta a estudiantes y personas con discapacidad, a niñas y niños con comorbilidades o convivientes de personas mayores ni en grupos de riesgo. Mucho menos al personal no docente y de maestranza de las escuelas”, agregó.

“Vamos a suponer el escenario que plantea la ministra Acuña, que todos vuelven en condiciones normales: ¿cuánto puede durar eso?”, cuestionó Pines y añadió: “Lo que va a pasar es que un par de semanas haya que volver a restricciones, más severas y lamentando un montón de enfermos y muertes que se pueden evitar si se suelta esta idea descabellada de volver como si no hubiese pandemia”.

Informe: Sofía Moure.