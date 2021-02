Raúl Rizzo está en terapia intensiva por coronavirus

El actor Raúl Rizzo, de 72 años, fue internado en la terapia intensiva del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) de Balvanera, ubicado en la calle Moreno al 2900, tras contraer coronavirus. Por el momento, se desconocen los detalles de la evolución de su salud.

Según trascendió, Rizzo se habría contagiado después de que su hijo, quien asiste diariamente a una colonia de vacaciones, contrajera covid-19.

En septiembre del año pasado, el actor había sido duramente criticado por un video que se viralizó en las redes sociales en el que se lo ve bailando junto a un grupo de personas en la calle. Las imágenes fueron grabadas en mayo, cuando el Área Metropolitana de Buenos Aires todavía estaba regida por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), pero tomaron alcance público meses después.

“Lo que yo te digo es lo siguiente: ponían el himno nacional los vecinos y, después, ponían un poco de música. Y cada uno (bailaba) desde la puerta de su casa. No rompían ninguna cuarentena. Era como estar asomado a un balcón. En este caso no hay balcones... Sí, algunos enfrente tienen balcón. Y desde la vereda. Nada más. Eso es todo”, se defendió entonces en un programa televisivo.



Según el actor, en ese caso "no se rompió ninguna cuarentena y no hubo ningún infectado". "Hace rato ya que no se hace más nada de eso. No entiendo qué es lo que buscan... ¿Qué están buscando? Porque no pasó nada, absolutamente nada. La policía alguna vez pasó y, al ver de qué se trataba y en qué condiciones se hacía, lo autorizó. No entiendo", cuestionó sobre la repercusión que tuvo el video.

El estado de salud de Rizzo no es el único que preocupa en el medio actoral argentino. El pasado 28 de enero, Carmen Barbieri, también con coronavirus, fue trasladada a la sala de terapia intensiva de la Clínica Zabala. Unos días después, tuvo que ser intubada en coma farmacológico. Su hijo, Federico Bal, confirmó en las últimas horas que su madre está mejor. "Como presentó un cuadro en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto, se la puso en un coma farmacológico donde cada día son mejores noticias", contó.