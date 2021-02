Exconcejal de Metán condenado por abuso sexual

La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Carolina Poma Salvadores, condenó a Raúl Ricardo Ledesma Escajadilla por ser autor de dos hechos de abuso sexual simple contra una adolescente de 14 años. En el veredicto se lo encontró culpable del delito pero se le impuso una pena dos años y siete meses de prisión condicional, es decir que no se lo priva de la libertad, y solo se le imponen algunas medidas para controlarlo. La madre de la víctima manifestó su desacuerdo con el hecho de que no vaya a la cárcel.

En el período de la condena, Ledesma deberá fijar domicilio en el radio del tribunal. Además tiene prohibición de acercamiento a la víctima y a su familia. Tampoco podrá mantener contacto con ellos, sea de manera personal, por medio de redes sociales o mediante cualquier otro medio tecnológico. Por último, deberá someterse a tratamiento psicológico, presentando las constancias ante el tribunal.



Ledesma Escajadilla es exconcejal del Pro de la ciudad de Metán. La causa inició cuando la víctima tenía 14 años y ahora tiene 18. La mamá de la víctima manifestó que solo en esta audiencia le permitieron presenciar el juicio porque la defensa se opuso. Expresó que cuando condenaron a Ledesma "fue un alivio", pero no está de acuerdo con el hecho de que no tenga una prisión efectiva. La madre dijo que su hija esperaba que el exconcejal vaya a la cárcel. "Las pruebas que hemos presentado fueron sufientes para que sea condenado", consideró.

La madre hizo un llamado a las víctimas y a sus madres y padres a no tener miedo de denunciar, "siempre hay que ir con la verdad", expresó. Relató que en la ciudad de Metán su hija fue revictimizada. Se quejó de que la diputada Glady Moises del Pro "fue la primera que salió a decir en televisión que era todo mentira, una fabulación lo denunciado", manifestó y preguntó qué dirá ahora que Ledesma fue condenado por la jueza Poma Salvadores.

Respecto al proceder de la Justicia, la madre, sostuvo que está agradecida con la fiscala Cecilia Flores Toranzos quien tomó el caso y en poco tiempo pidió la elevación a juicio. La fiscala había solicitado 3 años y 2 meses de prisión efectiva para Ledesma.

"La defensa (ejercida por Edgardo Martínez) nos trató de mentirosas, de fabuladoras", relató la mamá. La mujer consideró que el abogado defensor debe argumentar "sin hacer daño a la otra persona". También expresó que se sintió "cuidada y protegida por la jueza" cuando declaró, porque le puso un freno al abogado de Ledesma cuando intentaba confundirla.

"(Ledesma) difundió que esto era algo político, y nada que ver. No tengo ningún beneficio. Yo trabajé en el municipio, en el área de deportes como ayudante de una docente, 5 años. Cuando entró el intendente José Issa no me renovó el contrato", contó la madre.



"Fue un daño muy grande el que hizo (Ledesma). Nadie tiene derecho a tocar una parte del cuerpo sin consentimiento", expresó la mamá de la víctima. Además precisó que no tuvo acompañamiento del Estado municipal ni provincial.



Ante la posibilidad de apelar, la madre de la víctima dijo que lo tienen que conversar en familia y con su abogado Marcelo Salvatierra. "Ahora decide ella (la hija). Siempre le dije que la voy a proteger y ayudar. En Metán nadie nos creía. Lo llevaron todo por (el lado de) la política", sostuvo.