Un PJ como el Frente Amplio

--¿Cuándo asume la presidencia del PJ?

--No lo sé, pero lo que creo es que el PJ necesita hacer algo distinto. Podríamos volver a enamorar a la sociedad. Y yo quiero que el partido funcione con autonomía de gobierno. La verdad que a mí no me interesa presidir el PJ para convertirlo en un apéndice. Yo necesito un PJ activo que genere cuadros nuevos, que genere una dirigencia nueva, que convoque a un repensar la Argentina y que asuma su identidad de una vez por todas. Como fue en el Frente Amplio. Yo lo que creo que tenemos que lograr es institucionalizar el espacio porque contenemos a mucha gente que no esté en el peronismo y la verdad eso le da riqueza a la coalición de gobierno.

Alberto Fernández dejó claro con estas declaraciones que no le interesa presidir un sello, sino dotarlo del contenido y modernizar lo que ahora es un espacio conformado por diferentes identidades políticas, que le permitió ganarle le elección al macrismo en 2019.