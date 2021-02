Alberto Fernández sobre la Corte Suprema, la persecución a Cristina Kirchner y la prisión de Milagro Sala

--Usted habla mucho de lo mal que funciona la justicia y de todo lo que ha hecho para intentar que cambie. Pero sigue todo igual ¿Hay que resignarse?



--La justicia tiene que darse cuenta de que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta qué cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente los medios plantean que estamos buscando la impunidad de Cristina y eso no es así. Acá los impunes son algunos opositores porque saben que tienen una justicia que les responde y todos los medios que los protegen. Cuando yo le planteo a la Argentina que hay que revisar el funcionamiento de la Corte, no es porque estoy presionando a la Corte. La Corte está mal y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente.

--Compartimos el diagnóstico pero provoca impotencia. La ampliación de miembros de la Corte sería una alternativa pero a usted no lo convence.

--Supongamos que ampliamos a 9, a 12, a 44 miembros la Corte Suprema. Mientras siga con las mismas lógicas del presente, donde uno llega con un recurso extraordinario y con arbitrariedad dicen cuál toman y cuál no, nada va a servir. Hay un problema de inicio de origen en el funcionamiento de la Corte que es el alcance del recurso extraordinario. Por ejemplo, en el año 2019 la Corte, según me dijo uno de sus miembros hace un tiempo, dictó alrededor de 26 mil fallos, pero sólo 300 tenían fundamentos. Usaron ese recurso del artículo 280 para no revisar una causa que involucra a un ex vicepresidente y habilitan un recurso extraordinario por dos jueces trasladados y lo transforman en una cuestión institucional gravísima.

--¿Y entonces?



--Yo creo que hay que revisar el recurso extraordinario. Yo creo que la Corte tiene que volver a hacer lo que originalmente fue en la Constitución. La crisis de la justicia es un tema que no se debatía y que hoy se debate. Es un tema que estaba oculto y que hoy está presente. Y yo lo he puesto en el escenario. Esto antes no se hablaba así y así habla el Presidente. Ahora, claro, tengo cierta impotencia porque es un poder autónomo en la República y como yo soy un republicano de verdad, respeto esa autonomía, pero no quiere decir que yo avale lo que ellos hacen.

--La pregunta entonces es filosófica, ¿se puede ser "bueno" en un mundo de "malos"?

--Se debe. Si no, ¿sabés qué pasa? Actuás con la ética de los malditos que no tienen ética. Nosotros tenemos una ética, por eso actuamos así. Cada vez que me preguntan por los indultos... si yo llego alguna vez a darle un indulto a Cristina me mata. Ella quiere que haya un sistema legal que le permita probar su inocencia y no un sistema de persecución que no quiere escucharla.

--¿Considera que Milagro Sala es inocente?

--Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña. Con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia.

--¿Habla de este tema con el gobernador Gerardo Morales?

--Sí, pero él no comparte mi opinión. Y a Morales lo eligieron los jujeños. Y yo tengo que respetar eso. Ahora, eso no quiere decir que yo comparta lo que ha pasado con Milagro Sala. Cuando pedí autorización para ir a verla (en 2016), me la dieron para el 31 de diciembre a las 4 de la tarde. Me presenté con mi credencial de abogado, me hicieron pasar a una sala donde me sacaron toda la ropa para controlar. Nunca en mi vida profesional viví eso. Nunca. Aún así, la ví y pude dar testimonio ante la CIDH de lo que estaba pasando.

--Su caso está en La Corte...



--Sí. Y debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención.