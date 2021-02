"Pronóstico reservado"

El director del Sanatorio de la Mujer, Eduardo Ontivero, indicó que Lara, la chica gravemente intoxicada por consumo de pastillas en la fiesta de Armstrong, se encontraba al cierre de esta edición en coma farmacológico. "Está en terapia intensiva, con asistencia mecánica y el pronóstico es reservado, con parámetros que mejoraron". Consultado sobre qué consumió la mujer, el profesional dijo en Canal 3 que "la presunción es la ingesta de MDMA, éxtasis, que es una droga que algunas personas pueden asimilar y otras no. Es una droga ilegal diseñada por fin económico. Y hoy tenemos una paciente que posiblemente no tenga este sistema enzimático adecuado para poder soportar el metabolismo de esta droga", dijo el médico.

Los padres de la chica apuntaron a su acompañante: "Alguien que conoció hace un par de meses la llevó, la drogó e hizo abandono de persona. Quedó tirada en el suelo y otro chico la asistió", dijo Juan José. El hombre agregó que "hay gente que dice que ella estaba descompuesta y él le seguía ofreciendo cosas. No hicimos denuncia. No nos interesa. Seguramente debe haber un oficio porque le incautaron el teléfono". "Lo único que quiero es la salud de mi hija. Muchos pensarán que es mayor de edad, pero ella no sale mucho. Mi hija merece vivir. Está llena de amor para dar y para recibir", cerró Marisa.

Lara se descompuso en el predio mismo de la fiesta. Fue llevada por amigos al Samco de la ciudad, a donde ingresó todavía caminando. Desde allí la derivaron al hospital de Cañada de Gómez donde llegó en estado de emergencia y le salvaron la vida. Luego la familia decidió el traslado a Rosario