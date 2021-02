El video de la represión a la protesta por el femicidio de Úrsula Bahillo

Nuevas imágenes demuestran cómo fue reprimida la protesta frente a la comisaría de la localidad de Rojas por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada este lunes por su ex novio, un agente de la policía bonaerense a quien la víctima había denunciado. Un video, que circuló en las últimas horas y cosechó el repudio de varios usuarios, expone a un grupo de uniformados que dispararon balas de goma contra tres jóvenes.

Este lunes a la noche, tras conocer el fallecimiento de Úrsula, sus amigues y vecines de la localidad bonaerense salieron a las calles para pedir justicia. Según las primeras informaciones que trascendieron, el hecho habría terminado con una serie de incidentes, destrozos, balas de goma y heridos frente a la comisaría de Rojas.

En el marco de la protesta, una camioneta policial Toyota Hilux que estaba estacionada frente a un colegio fue incendiada y empujada contra el edificio policial. También hubo marchas y protestas frente a los domicilios de dos fiscales y de un juez de paz. Por los hechos fueron demoradas unas nueve personas --cuatro menores de edad-- acusadas por disturbios y resistencia a la autoridad.

Horas más tarde, se difundió un video del momento de la represión que muestra cómo algunos de los uniformados disparan contra tres jóvenes que ya se estaban retirando de la comisaría.

El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, defendió la actuación de la fuerza. "Lo vuelvo a repetir, una situación que nada tiene que ver con el accionar policial terminan prendiendo fuego un patrullero que es una herramienta del Estado, de la Policía y de la ciudad de Rojas", dijo en diálogo con Radio Mitre.

Úrsula Bahillo, de 18 años, hija de un comerciante local, fue encontrada la noche del lunes asesinada a puñaladas en una zona rural donde había sido citada por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de policía bonaerense que estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre del 2020 y que intentó suicidarse luego del crimen. Según fuentes policiales, Bahillo había denunciado a Martínez por violencia de género y tenía una restricción perimetral. Sin embargo, se especula que el policía la citó para hablar y luego la asesinó a puñaladas con la misma arma blanca con la que se provocó una serie de lesiones.



Este martes, la mamá de la víctima, Patricia Nasutti, responsabilizó a las fuerzas de seguridad de la muerte de su hija porque cuando ella quiso pedir "auxilio", la "policía no actuó". "¿Por qué esperaron a que mi hija estuviera en una morgue?", lamentó. Según contó, ella y su marido se enteraron que Úrsula era víctima de violencia de género el 9 de enero pasado, cuando un matrimonio amigo que conocía la situación se acercó a ellos para alertarlos "porque iba a aparecer muerta".



"Nos contaron todo y fuimos a la Comisaría de la Mujer de Rojas, donde nos tomaron la denuncia", explicó. Sin embargo, el 1 de febrero, menos de un mes más tarde, Martínez violó la perimetral y Patricia se dirigió nuevamente a la comisaría. Esta vez, los agentes desestimaron su denuncia. "Tenía fotos en la puerta de mi casa y no hacían nada, pedía por favor porque no quería que fuera una menos, que no me la tocaran y la salvaguardaran", recordó.

Berni, luego de las declaraciones de la mujer, cuestionó su relato y dijo, confundiendo los hechos: "Si no le hubieran tomado la denuncia, no hubiera tenido la perimetral". También aclaró que Martínez, que se desempeña en un Destacamento de San Nicolás, no estaba en funciones ya que "tenía licencia por problemas psiquiátricos".