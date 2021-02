Gallardo y su continuidad en River: "Necesito saber dónde estamos y hacia dónde vamos"

"En realidad no estoy acá para confirmar nada", así inició su conferencia de prensa Marcelo Gallardo en medio de las dudas sobre su continuidad en River y en la previa del choque de este miércoles ante Defensores de Pronunciamiento por la Copa Argentina, en el que será el debut millonario en la temporada 2021/2022.

"Uno no está acá porque está cómodo, porque lo valoran. Uno necesita que esa vara que hemos tenido durante tantos años siga. Y cuando yo siento que hay algo que se rompe, que ya no sentimos lo mismo, soy muy cuidadoso de las formas, de tratar de comunicar de la mejor manera dónde estamos parados. Por eso me tomo ese tiempo y por eso no vengo a comunicar mi continuidad, sino que lo seguimos evaluando. Yo no presiono a nadie, yo simplemente quiero y necesito que me digan dónde estamos y hacia dónde vamos y si tenemos todos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado", sentenció el entrenador en un monólogo inicial, antes de dar lugar a las preguntas de los presentes.

Y agregó: "No es fácil. Son mercados que no son fáciles, momentos que no son fáciles. Dentro de todo eso tratamos de sostener lo que tenemos y lo que no podamos sostener, estamos en condiciones de evaluar posibilidades".

La referencia del entrenador es hacia los recientes mercados de pases de River, que tiene uno de los planteles más caros del país y lo viene sosteniendo desde hace varias temporadas, pero incorpora poco y vende mucho.



"Cuando tenés un equipo que hace un año y medio viene sosteniéndose y marcando una etapa muy importante dentro de nuestra filosofía de ver el fútbol, eso es lo que tratamos de mantener, más allá de los nombres. Eso ha sido muchísimo esfuerzo, el de sostenernos. Tenemos que ser honestos en si tenemos posibilidades de seguir yendo hacia adelante y seguir activos, y no hacer la plancha, no conformarse", sostuvo.