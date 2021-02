Las pibitas del puticlub

En mi pueblo, escaseaban las novedades, salvo por los chismorreos del boca a boca que todo lo exageraban. No había mucho nuevo para ver. La televisión por cable estaba recién llegada y tenía apenas diecisiete canales que repetían sin pudor su programación. Biblioteca no había. Así que yo garroneaba libros de todos lados con tal de leer. Novelas, cuentos, poesía. El bucólico mundo transcurría despacio, muy despacio. Hasta que un día arribaron a mi curso dos prostitutas. Eran dos adolescentes un poco más grandes que nosotras, que teníamos trece.

Nadie quería comer con ellas, eran mala junta. Yo sí, me intrigaba que anduvieran siempre a la defensiva, que pasaran de la tristeza a la carcajada en pocos minutos y que una comitiva de madres estuviera horrorizada con su presencia.

Así que durante el recreo de media mañana me sentaba con las dos: Julia y Ana (los nombres están cambiados). Todo lo que me contaban sobre sexo era una sucesión de dolor y desprecio. Yo había decidido casarme virgen y lo que escuchaba solo me hacía replantearme la posibilidad de no casarme nunca. ¿Cómo es posible que Dios hubiera creado seres tan monstruosos? Y les llamáramos homo sapiens, como si fueran capaces de pensar.

“Si la tienen chiquita mejor, porque no duele”. “Si es grande agarrate porque es horrible, y encima después te pegan los brutos”, me decía Julia y largaba una carcajada nerviosa.

Con la perspectiva que ofrece el paso de los años, entendí que eran dos adolescentes violadas sistemáticamente por los hombres del pueblo. Tenían 15 y 16 años. Todos sus relatos eran una catarsis de reiteradas vejaciones.

Me preguntaba cómo era posible que esos señores a los que yo iba a cobrarles el seguro (mi papá tenía una agencia) y salían orondos con su afabilidad de padres de familia, con la decencia de ir a servicios religiosos los domingos, o a las reuniones de la cooperativa agrícola, o a armar listas políticas para presentar en los comicios…. a la noche fueran y se comportaran como bestias sin alma. Un Mr. Hyde vivía dentro de ellos ¿Vivía dentro de todos los hombres? ¿Eran todos igual de despreciables y horribles? La pregunta me habitó por años

Lo llamativo es que una especie de liga de la decencia bregaba para que Julia y Ana dejaran la escuela. No eran compañía para nosotras, decían. Tenían que irse a un reformatorio. Ellas le temían a la palabra. Sabían que era una jaula impiadosa. Peor que la que ya habitaban. Una por huérfana, otra por herencia materna.

La directora que les había propuesto retomar su educación secundaria era una mujer católica que creía en la redención, pero no pudo soportar tanta presión. Ni Ana ni Julia recibieron apoyo escolar. Y nadie se atrevía a integrarlas demasiado a nuestro mundo social. Así que al año abandonaron la escuela y después poco supe de ellas.

Con los años entendí lo atroz de toda aquella escena a la que asistimos. Me pregunté por qué en lugar de cuestionar a esas dos pibas, la liga de la decencia no cuestionaba a los hombres que las violaban.

Mucho antes de este razonamiento, a los diecisiete años, dejé mi pueblo y mis amigos para estudiar Comunicación Social. Aunque cada tanto volvía, recién dos décadas después de habernos graduado nos juntamos los ex alumnos de la escuela San José de Calasanz.

Empezamos a preguntar por ex compañeros. Que uno había tenido un accidente, otro había fallecido, Fulana tenía cuatro hijos, Mengano se había reencontrado con su papá biológico que lo había rescatado de la pobreza. Carina le había puesto a su hija un nombre hermoso: Ana Luz. ¿Y Julia?

“Julia se murió hace años”, me dijeron indignados por mi descuelgue. Fue por un combo de antidepresivos. Había dejado huérfano a un hijo de ocho años. Lo llamó como el dios griego que evoca la luz. Un nombre que no se parecía en nada al de esos miserables que la ultrajaron durante años.

Pensé en esa piba a la que le habían robado la infancia ante nuestros ojos. Era desfachatada la Julia, tetona, gritona. Pendenciera como un animalito al que golpean de cachorro. Había aprendido el oficio de su madre. Según me confesó lo ejercía desde los doce años. En el aula se reía de todo delante de todos, como si nada le importara. Pero en el recreo me repetía siempre lo mismo: que los hombres eran todos una porquería.

Nos habíamos tomado cariño. Y me dio pena saber que se había muerto a los treinta y pico sin nunca conocer otro mundo. Pensé en todas las Julias condenadas por la doble moral y quise abrazarla. Pedirle disculpas. Pero ya era tarde.