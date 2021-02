Una lírica para toda la sociedad

"Mis proyectos son con los otros", dijo en una entrevista inédita hace cinco años quien desde hace seis días es el nuevo secretario de Cultura y Educación municipal de Rosario: el artista y gestor cultural Dante Taparelli. Anteayer la entrevista continuó luego del cierre de edición y el flamante funcionario siguió contando a Rosario/12 sus ideas, mostrando además que tiene un fluido diálogo con el intendente Pablo Javkin. Una metáfora que usó para ilustrar su rol en la situación actual fue apocalíptica pero esperanzada: "Estamos en el Titanic pero yo quiero crear cien botes, no cuatro".

Ayer en estas páginas se publicó una parte de la extensa entrevista, junto a un breve resumen de sus antecedentes como escultor y transformador del espacio público en su cargo anterior (https://www.pagina12.com.ar/322545-la-ciudad-sera-una-exposicion).

Las expectativas que despertó su designación justifican una transcripción completa de su boceto inicial para la cultura municipal que se viene. "Vamos a hacer una gestión balsámica. La sociedad está ávida de nosotros [los artistas]", resumió compartiendo una instantánea de la calle: "Se peatonalizó la calle San Luis. Una chica que iba caminando en la multitud se paró y se puso a cantar el Ave Maria. ¡Si vieras las caras de la gente! Una señora grande cargada de paquetes los dejaba en el piso y se agarraba el corazón".

"La lírica está muriendo. Solamente se manifiesta cuando alguna vez hacen una gala en el Anfiteatro. Yo quiero que la sociedad se enamore de la lírica. Y la manera de que se enamore es que lo viva", contó mientras imaginaba cómo multiplicar aquel gesto cantor mediante "pequeñas acciones" en el espacio público. "Creo que las instituciones que tenemos son valiosísimas. Tenemos los Distritos (Centros Municipales de Distrito), pero el Distrito no tiene que dar solamente talleres. Tiene que ser protagonista, tiene que ser la sede de la Secretaría de Cultura en el barrio. Y la acción no tiene que ser adentro, tiene que ser afuera (en el espacio público). Se reciben todas las sugerencias. Y me olvidaba de algo. El tema de las ferias es para generar un shock laboral inmediato".

En la plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán) se encuentra el Paseo de los Encantos, una feria de catorce puestos de antigüedades y "objetos irresistibles" (término acuñado pro Flor Balestra) cuyo objetivo es la reactivación económica de la zona centro. "Lo vamos a ampliar y van a ser más anticuarios, para revitalizar toda esa zona", prometió Taparelli. "El bar de la esquina, a través de una gestión que hice con Pablo (Javkin), va a ser caso testigo que se va a replicar en todos los bares que tengan plazas enfrente. Van a poner las mesas en la vereda de la plaza, para almorzar bajo los árboles, y de paso la idea en la Plaza de la Cooperación es que los miércoles se arme Economía Solidaria, o sea, que ahí en Plaza de los Encantos de 9 de la mañana a 2 de la tarde esté la feria de los anticuarios, y desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche funcione el Paseo de los Encantos Diversos. Va a ser una feria con 40 puestos del colectivo LGBTI, que ya están los 40 puestos y están entusiasmadísimos y que la proponen Las Safinas (una Asociación Civil de Reflexión y Acción Lésbica Feminista), que están ahí enfrente...".

Por si es cierto el chiste trágico de que las mujeres a partir de cierta edad deberían integrar una franja más en la bandera del arco iris, otra idea del nuevo secretario de Cultura es la de las Damas Belgranianas: "nombrar señoras mayores de 60 para que con un diploma y todo sean las custodias de las plazas que vamos a hacer. Vamos a hacer placitas en esquinas de barrio que no son nada, que tienen un terreno característico, para que las vecinas se empoderen de ese lugar, generar algún tipo de acción cultural con la esperanza de que nadie le va a ir a ensuciar o a romper la obra a la mamá (o a la abuela) del Brian o del Jonathan. Gente que realmente sean referentes barriales... Otra cosa: voy a hacer un Consejo de Ancianos, de cultura. Así que vamos a buscar que cada uno de los distritos elija una persona sabia para representarlos. Que sea un consejo de ancianos, de pensadores. La idea es escuchar opiniones de ellos sobre situaciones que se vayan dando. Y poner en escena el valor de la tercera edad. Hay proyectos estatales para la niñez y la juventud pero los que estamos un poco guachos somos los de la tercera edad. Hay que cuidarlos, convocarlos a que compartan sus usos y saberes, y poner en discusión esta cosa de la supervivencia después de la juventud. Como todo apunta ahora hacia la juventud, la gente grande no tiene que quedar afuera".

"También quiero hacer un festival de bandas y músicos amateur, para promocionar al colectivo de músicos que están sin rumbo en la ciudad. A los seleccionados de ese festival darles un Anfi (una fecha en el Anfiteatro Humberto de Nito), cederles espacios de visibilidad. Pensaba también, ya lo propuse en Gabinete así que lo está viendo Hacienda: que los bares que contraten a artistas, tengan un descuento o paguen la mitad o las dos terceras partes de la tasa de habilitación, para que les convenga contratar a artistas de todo tipo. Y cuando digo artistas digo no sólo actores y músicos sino una poetisa, pintores... Esta nueva manera de gestionar es con todos y para todos. La idea es maridar todas las fuerzas y la escena y convencer a la sociedad que la que se viene es en la calle. Salgamos contentos a la calle con lo que tenemos. Tenemos una milanesa sola para darle de comer a toda la sociedad. Partámosla en pedacitos chiquitos para que todo el mundo pueda comer. O pueda tener un recurso económico. Apuntar al autosustento", resumió.