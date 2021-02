Va pero si hay público

La presencia del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saion en la reunión con la comisión de la Cámara de Diputados está en duda. Tras la convocatoria, el funcionario i dijo que asistirá bajo una serie de condiciones que la oposición no pretende otorgarle.

Los requisitos bajo los que Sain condicionó su presencia son tres: que la reunión se haga en el recinto de Diputados, que sea pública (abierta a la prensa y la sociedad en general) y que haya taquígrafos.

"Si no se cumple esto, no creo que el ministro vaya", aseguró el jefe del bloque Justicialista de la cámara baja Leandro Busatto. "Yo no se cuál es la incompatibilidad de hacer una reunión púbica a puertas abiertas para que la sociedad penetre los muros de la Legislatura. Son cosas que nos parece importante que el ciudadano conozca", expresó el legislador. Por su parte, el diputado que preside la comisión de Seguridad de Diputados, Juan Cruz de Cándido aseguró que la reunión a la que se lo convocó al ministro es un encuentro "de trabajo con la comisión".