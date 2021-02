Mundial de Clubes: Bayern Munich y Tigres de México igualan 0-0 en la final

El partido más esperado del Mundial de Clubes, ese que la pandemia retrasó para los inicios de este 2021, finalmente llegó y ya juegan en Doha, Qatar, el superpoderoso Bayern Munich ante el equipo mexicano Tigres, que con su llegada a la última cita mundial metió por primera vez en la historia en el juego definitorio a un conjunto representativo de la Concacaf.

La noticia de la jornada, horas antes del inicio del encuentro, fue la baja del histórico goleador alemán, Thomas Müller, quien no será de la partida tras dar positivo de coronavirus, más allá de permanecer asintomático. Su salida, así, es la segunda baja importante del Bayern en apenas 24 horas, luego de que el defensor Jerome Boateng regresara a Alemania tras el fallecimiento de su ex novia, la modelo Kasia Lenhardt de 25 años, a quien encontraron muerta en Berlín, y el club lo autorizara a no jugar la final.



Una vez que el uruguayo Esteban Ostojich pitó el comienzo de la acción en Doha, el conjunto alemán no tuvo mayores problemas para adueñarse de la pelota. El equipo de Ricardi Ferretti, por su parte, dejó que el poderoso alemán manejara los hilos del juego y mantuvo su atención en resguardar la valla del argentino Nahuel Guzmán en las veloces y constantes llegadas del campeón europeo y en el armado veloz de los contragolpes comandados por el francés Andre-Pierre Gignac.

El susto para el elenco de la Concacaf llegó a los 18 minutos, con un gol de Joshua Kimmich que el árbitro uruguayo finalmente invalidó tras consultar con celeridad al VAR, por offside de Robert Lewandowski, quien tapaba la visión del arquero argentino ante el remate del volante.