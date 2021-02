HBO Max: qué se verá en la Argentina

La escalada global de HBO Max es un hecho. El servicio de VOD tendrá su desembarco en Latinoamérica hacia finales de junio de este 2021. El anuncio, difundido este mediodía a través de las redes sociales, resultó desconcertante por dos motivos. Primero por la envergadura de la noticia: 39 países del Cono Sur y el Caribe serán los primeros en poder acceder a la aplicación por fuera del mercado de los Estados Unidos. Dicho punto se había filtrado ayer en la presentación regional de la cartera de Warner Media. Sin embargo, se había estimado que la plataforma de streaming arribaría a finales de 2021.

En definitiva, lo más relevante es que empezó el conteo regresivo para un servicio que ofrecerá juntos a la mayoría de productos de HBO, DC y Warner Bros. Y si en estas latitudes se rige por el mismo modelo que en su país de origen, el consumidor podría acceder a la filmoteca de un siglo producida por la major cinematográfica. Una pizca del catálogo se develó en el video promocional donde aparecen clásicos (Casablanca, Mad Max, La naranja mecánica) que pertenecen a la compañía fundada en 1923. También aparecen comedias muy reconocibles de la tevé por cable (Friends, The Big Bang Theory) y productos del catálogo infantil. También harán su parte las producciones superheroicas de DC (como el “Snyder Cut” de La liga de la justicia) y HBO (Los Soprano y House of the Dragon, más la precuela de Game of Thrones esperada para 2022).

No hubo detalles sobre el costo del servicio ni lo relativo a cantidad de cuentas por abono, aunque quienes estén suscritos a HBO GO tendrán acceso preferencial a esta nueva plataforma. El tridente con el que piensan competirle a Netflix y Disney + es “el catálogo de series y películas de WarnerMedia y los contenidos de producciones locales”, según se desprende de su gacetilla.

HBO Max viene haciendo ruido (y muchas nueces) desde finales 2021. Más específicamente con la bomba que soltó el último 3 de diciembre. En medio de un negocio raleado por la pandemia y el crecimiento permanente del streaming, se supo que todos los estrenos cinematográficos de Warner Bros. pautados para 2021 podrían verse en salas y, de manera simultánea, por ésta otra ventana de exhibición. Uno de los primeros tanques exhibidos bajo este nuevo modelo fue Wonder Woman 1984.

Dune.

La estrategia, sin embargo, resultó un balde de agua helada para realizadores como Cristopher Nolan y Denis Villeneuve, que criticaron fuertemente la medida. El creador, encargado de la revisión de Dune, declaró que se están “sacrificando” los largometrajes inéditos en favor del flamante servicio de streaming. “Con esta decisión, AT&T se ha apoderado de uno de los estudios más importantes y respetables de la historia del cine”, escribió el director en un ensayo publicado en Variety.

El director de El origen y Dunkerque no se quedó atrás. “Algunos de los cineastas y las estrellas más importantes de esta industria se acostaron pensando que estaban trabajando para el mejor estudio cinematográfico y se despertaron para descubrir que estaban trabajando para el peor servicio de transmisión”, dijo. Irónicamente, en el video promocional también se aprecian algunos fotogramas de Tenet. El opus 11 del británico es otro de los contenidos premium de HBO Max.