Un debut con plantel renovado

Cristian González piensa en un nuevo Central ya para el primer partido de la temporada, el próximo lunes ante Argentinos. Porque el entrenador canaya se muestra decidido a incluir entre los titulares a Jorge Broun y Gastón Avila, recién incorporados al plantel, mientras espera por la evolución física de Rodrigo Villagra. Marco Ruben, en tanto, con mínimas chances de ir al banco de suplentes.

El Kily necesita y quiere mostrar un Central renovado en la Liga Profesional que comenzará el lunes para los canayas en el Gigante. En el primer entrenamiento de fútbol de la semana, el técnico auriazul incluyó a Broun en el arco, a Avila como zaguero central junto Joaquín Laso, eligió a Joan Mazzaco por sobre Lautaro Blanco y ratificó en ataque a Luciano Ferreyra ante baja por lesión de Alan Marinelli. Diego Zabala hizo fútbol ayer entre los titulares en lugar de Villagra, preservado por una molestia muscular. El juvenil será probado mañana para definir si juega ante Argentinos. Con esta duda planteada, el equipo para el debut sería con Broun; Almada, Laso, Ávila, Mazzaco; Rinaudo, Ojeda, Zabala; Vecchio; Ferreyra, Gamba.

Ruben, en su caso, no jugará por no estar en plenitud física, tras permanecer diez meses alejado de la actividad profesional. Incluso no tendría lugar en el banco de suplentes, aunque el Kily esperará hasta mañana para definir los convocados.

Respecto a refuerzos, se frustró el acuerdo con Deportivo Pasto de Colombia para traer al delantero Jeison Medina.