Mosquitos: las dos causas de la invasión en Buenos Aires

El clima en Buenos Aires parecen repitese. Los días transcurren entre periodos de lluvias, tormentas y humedad. Incluso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que estos días nublados permanecerán hasta el martes de la semana que viene. Pero a ese combo ahora hay que agregarle un nuevo ingrediente: los mosquitos. En las últimas horas se registró una invasión de estos insectos en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense.

¿Por qué se dio esta proliferación de mosquitos? Los especialistas exponen de dos claves: las lluvias y los vientos. El biólogo, investigador del Conicet y profesor de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Nicolás Schweigmann, expuso que “el registro de grandes crecimientos en la población del mosquito es un fenómeno habitual de esta región vinculado a las condiciones meterológicas". Cabe destacar que ninguno de los mosquitos de esta nueva invasión es el Aedes Aegypti, transmisor de dengue, zika o fiebre chikungunya.

“La hembra del Aedes Albifasciatus pone huevos en el barro, en el pasto o en el borde de los charcos, y mientras no llueve sigue poniendo huevos en el mismo lugar; entonces cuando después de una sequía viene una lluvia todos esos huevos eclosionan juntos y provocan un súbito e importante aumento de la población de mosquitos”, agregó Schweigmann..



El biólogo apuntó que “el Aedes Albifasciatus es un mosquito de zonas rurales, es el más austral del planeta porque se lo registra incluso en la patagonia y no tiene problemas con el frío porque sus huevos resisten hasta diez grados bajo cero. Esta adaptado para picar animales silvestres por lo que cuando pica a las personas es doloroso ya que también es común que nos piquen varios a la vez”.



Para el especialista, estos mosquitos no tienen "futuro" en la ciudad. "De acá a unos días vamos a ver como va a empezar a desaparecer esta población porque no tienen donde dejar sus huevos”, agregó.



A su vez Schweigmann hizo distinción entre este insecto con el Aedes aegypti. “El Aedes Aegypti prefiere la sangre humana, es un mosquito diurno, no pica de noche, los que nos pican de noche son los de tipo Culex Pipiens que en general prefieren la sangre de las aves”, aclaró.



El investigador subrayó que “para cuidarnos deberíamos hacerlo durante todo el año con acciones diferenciales de prevención de acuerdo a cada época del año; y comentó que “los estudios señalan que año tras año el Aedes Aegypti va aumentando su presencia territorial en Buenos Aires porque las campañas de prevención no logran la efectividad necesaria”.