Villagra es la duda

Para recibir el lunes a Argentinos, en el debut de Central en Liga Profesional, Cristian González sólo tiene como duda la presencia de Rodrigo Villagra, quien por una dolencia muscular no entrenó en la semana. Hoy el Kily evaluará al volante y de no estar en condiciones jugará Emanuel Ojeda. Por el resto no hay dudas, dado que Marco Ruben no está en plenitud física para volver, Fernando Torrent se repone de una lesión ósea que sufrió el año pasado y Alan Marinelli también se recupera de una dolencia física. Por lo cual ante el equipo de La Paternal, pasado mañana a las 19.15, el canaya formará con Broun; Almada, Laso, Avila, Mazzaco; Rinaudo, Ojeda; Zabala, Vecchio, Ferreyra; Gamba. El rival, por su parte, tendrá las ausencias de Matías Pisano, Gabriel Hauche y Javier Cabrera, los tres positivos de coronavirus en los hisopados de ayer.