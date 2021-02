Draghi presentó su lista de ministros en Italia

Desde Roma. Después de más de dos semanas de crisis de gobierno, el primer ministro Mario Draghi, designado provisoriamente por el presidente de la República, presentó este viernes al presidente Sergio Mattarella, según establecen las normas, la lista de ministros del nuevo gabinete, aceptando así el cargo de premier sin reservas. Los ministros y el premier deberán jurar ante el presidente Sergio Mattarella el sábado y a partir del lunes o martes, el nuevo gobierno se presentará ante las dos cámaras del Parlamento donde deberá obtener un voto mayoritario favorable para poder comenzar a trabajar.

La lista de ministros presentada por el premier al presidente Mattarella en un encuentro que duró unos 40 minutos, incluyó varios representantes de partidos políticos (tres del Partido Democrático -PD- , dos del Movimiento Cinco Estrellas -M5S- , dos de la derechista Liga de Matteo Salvini, y ocho ministros técnicos independientes). En los ministerios llamados “sin cartera”, es decir de menor importancia, tres fueron a manos de Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, uno al M5S, otro a la Liga y uno a Italia Viva, el partido de Matteo Renzi que provocó la crisis de gobierno. Pero ninguno de ellos fue ocupado por dirigentes políticos.

Fueron confirmados nueve ministros del gobierno del todavía primer ministro Giuseppe Conte, entre ellos la ministra del Interior Luciana Lamorgese (independiente), el de Exteriores Luigi Di Maio (M5S) y el de Salud Roberto Speranza (Libres e iguales). El sábado, en efecto, el gobierno Conte dejará de ser efectivo cuando todo el gabinete y el primer ministro juren ante al presidente Mattarella. La ceremonia está prevista a las 12hs en el Palacio del Quirinal, sede de la presidencia.

Una novedad fue la creación de un ministerio del Ambiente y la Transición Ecológica que estará a cargo de Roberto Cingolani, un físico y docente, que ha sido el responsable de la innovación tecnológica de Leonardo s.p.a., una empresa del estado, y director científico del Instituto Italiano di Tecnología. Cingolani agregará a su tarea las competencias energéticas de otros ministerios y presidirá el comité interministerial para la coordinación de la transición ecológica. La creación de este ministerio fue propuesta a Draghi por el M5S e Italia Viva pero también por varias organizaciones ecologistas con las que se encontró.

Todo hace suponer que el gobierno que algunos han llamado “de responsabilidad nacional” y otros “gobierno histórico”, conseguirá el apoyo del Parlamento la semana que viene, dado que después de la doble rueda de consultas con los partidos políticos comenzada por Draghi la semana pasada, el ex gobernador del Banco Central Italiano y ex presidente del Banco Central Europeo, cuenta con el apoyo de todos los partidos, sin distinciones de ideología, a excepción del derechista Fratelli d’Italia cuya dirigente Georgia Meloni prometió no dar jamás el apoyo al gobierno Draghi. Esto significa que el nuevo gobierno cuenta con el apoyo de los partidos de centroizquierda como el PD, Italia Viva, Libres e Iguales, y el grupo Europeísta del Senado. Pero también cuenta con el sostén de los partidos de derecha y centro derecha, como son La Liga y Forza Italia. Y la lista de ministros presentada el viernes muestra que ha tratado de mantener un equilibrio entre todas las fuerzas.

También el M5S, que se dice ni de izquierda ni de derecha, después de haber sometido el jueves el apoyo a Draghi a la opinión de sus inscriptos a través de un portal internet llamado “Plataforma Rousseau”, dio también su apoyo formal. Según los datos revelados por el Movimiento, el 59,3 por ciento de los votantes lo hizo a favor de Draghi, cosa que por lo demás, debe haber dejado muy contentos a algunos dirigentes, como el fundador Beppe Grillo y el ministro de Exteriores, Di Maio, que defendieron a Draghi por considerarlo capaz de llevar adelante todos los desafíos que plantea el país en este momento histórico marcado por la pandemia. El apoyo de los dirigentes del M5S se hizo más evidente cuando Draghi aceptó la creación del ministerio de la “transición ecológica”, como ellos y las organizaciones ecologistas le pidieron, para que, entre otras cosas, sea correctamente usado el 37 por ciento de los recursos puestos a disposición por el Recovery Fund (fondo de asistencia a los países miembros para afrontar la pandemia decidido por la Unión Europea) que servirán para financiar acciones a favor del clima y de la biodiversidad.

Sin embargo el M5S, según algunas versiones periodísticas, podría sufrir serias divisiones y entrar en crisis después que uno de sus dirigentes históricos, Alessandro Di Battista, que se dijo en desacuerdo con Draghi desde el principio, después del voto on line de sus correligionarios anunció que se va del movimiento porque no puede aceptar una alianza con los dos partidos (La Liga e Italia Viva) que provocaron las crisis que acabaron con los dos gobiernos de Conte sostenidos por el M5S. “No quiero hacer polémicas. Las decisiones se deben respetar. Pero mi consciencia política no puede digerirla. De ahora en más no hablaré en nombre del M5S porque en este momento el M5S no habla en mi nombre. No puedo hacer otra cosa que irme”, escribió Di Battista en Facebook. Al parecer habría varios parlamentarios que estarían dispuestos a irse con Di Battista, lo que pondría al M5S en serias dificultades.

Aunque nada se habló hoy del programa de gobierno, luego de los encuentros con los partidos de la semana pasada y ésta, trascendió que el tema vacunaciones anti covid, la reorganización del sistema escolar y de los impuestos, estarán entre las prioridades del gobierno Draghi.

Profesor universitario y economista, gobernador del Banco de Italia (banco central) de 2005 a 2011, presidente del Banco Central Europeo de 2011 a 2019 y recientemente nombrado por el papa Francisco miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, Draghi es para muchos el candidato ideal por sus cualidades técnicas para resolver la difícil crisis sanitaria, social y económica que está viviendo Italia a causa de la covid-19. Según una encuesta realizada por el Instituto Piepoli, el 85 por ciento de los entrevistados se manifestó de acuerdo con dar el encargo de formar gobierno a Draghi. Mientras otra encuesta realizada por Demopolis, indicó como favorable al 68 por ciento de los entrevistados.

Desde el primer día que fue nominado como candidato a premier, la figura de Draghi influyó notablemente en los resultados de la Bolsa italiana y del llamado spread (la diferencia del rendimiento de los títulos de estado italiano en comparación con los títulos alemanes). El día que recibió el encargo, la Bolsa de Milán ganó un dos por ciento, y el spread pasó de 112 puntos el día antes de que Draghi fuera encargado por Mattarella, a 103 el día del encargo. Después de una semana de tratativas con los partidos políticos, el efecto Draghi sobre la economía italiana siguió siendo positivo, haciendo que, entre otras cosas, el spread llegará a 90 puntos, un nivel al que no se llegaba desde hacía varios años.