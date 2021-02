Para Busatto no es casualidad

Después de la intensa polémica con la oposición por la frustrada visita del ministro de Seguridad Marcelo Sain a la Legislatura santafesina; el jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Leandro Busatto aseguró que el recrudecimiento de la violencia en Rosario se dio "de modo sorpresivo e inesperado" y remarcó: "Esto me da que pensar que estamos ante una situación fuera de lo común y orquestada para que el ministro tenga dificultades". Busatto dijo lamentar “tener que tender una teoría conspirativa pero a menos de 24 horas de que el ministro tuviera que asistir a la Cámara surgen una serie de homicidios, en algunos casos con sello mafioso, que habla de un agravamiento de la situación de inseguridad, habiendo tenido un enero con un índice de violencia menor que en 2020. Creo que las cosas ocurren no por casualidad", remató Busatto. Para el diputado peronista, “las leyes que Sain ha presentado han tenido repercusión profunda en el mundo del hampa y no me refiero solamente a los delitos urbanos sino también al crimen organizado donde en algunos casos hay participación de estamentos del Estado, como la Justicia".

El legislador del peronismo santafesino aseguró que “es muy difícil que haya resultados al corto plazo cuando el propio Estado está contaminado en algunos sectores por el crimen organizado. Cuando uno ve que el ex fiscal regional de Rosario está involucrado en una causa de juego clandestino, que algunos sectores de la política pueden tener vinculación también en esta causa o que la policía a veces es parte del problema y no de la solución; el problema es mucho más complejo y no se soluciona con más patrulleros y más dinero en seguridad. Además hay que trabajar en la idea de que se han producido focos infecciosos que han contaminado ámbitos del Estado por lo que hay que darse una tarea muy compleja en consonancia con la oposición. No hay que pensar en esto en términos partidarios en que a unos nos va a ir bien y a otros nos va a ir mal”.

Además señaló que “hay que interpelar también a los actores políticos en juego. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos, a pesar de las diferencias que hemos tenido con otros espacios políticos, del rol que la sociedad nos ha asignado. Yo he sido oposición en la provincia durante muchos años y tuve diferencias y las he marcado lo que nunca intenté fue obstruir la gestión en cosas tan sensibles como la seguridad. De hecho nosotros hemos impulsado muchas de las normas que en su momento Antonio Bonfatti, en una coyuntura muy difícil ha aplicado como la emergencia en seguridad. No veo hoy la misma actitud de parte de la oposición. La oposición hace un año que está tratando de condicionar la acción y la gestión del gobierno de (Omar) Perotti. Hay una mirada de cogobierno que es inaudita, esto no ha pasado nunca en la historia de Santa Fe que tenga tanta vehemencia para aceptar los resultados de la voluntad popular”.