Copa de la Liga: Boca y River debutan ante equipos platenses

Boca Juniors, actual bicampeón, iniciará este domingo a las 19.20 (TV: TNT Sports) una nueva ilusión cuando reciba a Gimnasia La Plata en la continuidad de la fecha inicial de la Zona B de la Copa de la Liga.



En el equipo de Miguel Angel Russo el foco principal apuntará nuevamente a la Copa Libertadores en abril; asimismo deberá atender la Copa Argentina con un comienzo previsto para marzo ante Claypole como primer rival.

Los refuerzos por el momento son dos: el ex defensor del Manchester United, Marcos Rojo, aún en plena puesta a punto tras haber pasado inactivo durante casi todo 2020, y el delantero Cristian Pavón, quien retornó al club luego de un préstamo en Los Angeles Galaxy de la MLS estadounidense, aunque el cordobés será operado de una fibrosis en ambos tobillos y eso lo mantendrá alejado de las canchas al menos dos meses.



No obstante, Russo se arreglará con lo que ya tenía, que no es poco, pero con algunos retoques: destaca la presencia desde el inicio de Mauro Zárate en el ataque junto al capitán Carlos Tevez; en la defensa Leonardo Jara irá por Julio Buffarini y el peruano Carlos Zambrano por Lisandro López; en mitad de cancha jugará el promisorio juvenil Alan Varela, en tanto Eduardo Salvio fue relegado al banco.



Enfrente, Gimnasia La Plata se rearmó con lo que tenía bajo la conducción de Mariano Messera y Leandro Marini, quienes pasaron de interinos a confirmados mientras los resultados acompañen, tras la muerte de Diego Maradona y la decisión de no continuar de su ayudante de campo, Sebastián Méndez.



A su turno, River Plate -que durante la semana pasó cómodamente de fase en la Copa Argentina- visitará este domingo desde las 21.30 (TV: TNT Sports) a Estudiantes de La Plata, que presentará el debut de Ricardo Zielinski como técnico, por la Zona A.

Marcelo Gallardo continúa en Núñez con la mente en potenciar al equipo con refuerzos que se acoplarán de a poco a un plantel con mentalidad ganadora que tiene todo muy claro. Si bien el torneo doméstico es uno de sus objetivos, la prioridad también es la Copa Libertadores 2021.



Pese a la segura partida de Ignacio Fernández a Brasil, River logró mantener y renovarle el contrato a Gonzalo Montiel, al tiempo que sumó a Agustín Palavecino, Héctor David Martínez y regresó Jonatan Maidana, libre de Toluca de México. El defensor de Colón de Santa Fe, Alex Vigo, podría sumarse en los próximos días.



"Me encanta jugar con los grandes, con los mejores y River es el mejor equipo del fútbol argentino. Esperamos ser competitivos, con un equipo organizado, agresivo y protagonista", dijo el DT de Estudiantes, el Ruso Zielinski, quien se alejó de Atlético Tucumán para reemplazar a Leandro Desábato, de muy mala campaña.



Fabián Noguera, Jorge "Corcho" Rodríguez y Fernando Tobio son los refuerzos de un equipo platense que sueña con poder reencontrarse con los buenos resultados.



Por último, Defensa y Justicia -reciente campeón de la Copa Sudamericana y con el debut de Pablo De Muner como DT en lugar de Hernán Crespo, quien fichó para San Pablo de Brasil- será local a las 17 (TV: Fox Sports) ante Huracán, por la Zona B.



Mientras el equipo de Israel Damonte no sumó refuerzos, en el Halcón la novedad es que para ocupar el banco suena Jorge Almirón, quien dejó la conducción del Elche debido a su floja campaña en la Liga de España.