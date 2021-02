Los condenados de la tierra 

Hace unos días me senté a charlar con una compañera porque venía ausentándose de su trabajo. Ella hace ya varios meses que ingresó al Potenciar Trabajo, y nunca pudo “adaptarse” a las diferentes responsabilidades laborales que se le fueron asignando. Es una mujer joven, madre de dos hijos, que vive en un asentamiento de una ciudad del norte de Salta donde la pobreza es la regla.

Muy dolida me compartió que sus ausencias eran porque no tenía y no tiene con quien dejar a sus dos hijos, uno de 3 y otro de 5 años. Me explicaba que sus hijos son todo para ella, y que aquí ella no tiene familia ni tiene para pagarle a alguien que le cuide a los hijos. Tampoco tiene moto entonces cualquier actividad en la tarde o noche le implicaba a ella caminar varios kilómetros con sus hijos a cuestas por zonas que son bastante oscuras y peligrosas.

Me trasmitió sus ganas de trabajar, de cumplir, de ser responsable, pero sobre todo me trasmitió su necesidad. Su propuesta era ir a trabajar con sus hijos, siempre y cuando sea durante el día. Charlamos un poco mas y acordamos una propuesta laboral donde ella pueda cumplir con el programa y que lo haga desde su casa o su cuadra juntando plástico que luego será reciclado por una unidad productiva de nuestra organización.

Esta misma semana nos dimos con la noticia de una tragedia en Colonia Santa Rosa. Una casilla de un barrio popular se prendió fuego. Las razones del incendio las desconozco, tampoco indague y no hacen a esta nota. Lamentablemente los incendios en hogares de barrios populares son siempre una posibilidad, por los materiales de la vivienda, por la precariedad de las conexiones eléctricas, etc. Lo de Colonia Santa Rosa fue una tragedia, dos hermanos murieron calcinados dentro de la vivienda. Se encontraban solos allí y no pudieron salir. Su madre, quien se hacia cargo de sus hijos, estaba fuera del hogar trabajando.

Se me hace difícil poder elaborar algún tipo de reflexión o análisis cuando la rabia lo invade todo. Cuando la realidad de los barrios populares y de un alto porcentaje de las familias del interior de Salta no solo viven con índices de “necesidades básicas insatisfechas” sino que viven directamente sin dignidad, directamente descartados, directamente insignificantes, directamente invisibles. Y más rabia da cuando sabemos y conocemos que aquellos que deben procurar soluciones, intentar, buscar, ser creativos, no les importa en lo mas mínimo.

Intendentes que vemos cada dos o cuatro años únicamente sonriendo y repartiendo billetes y que luego son fantasmas inalcanzables e indiferentes a las realidades de la población que en su mayoría vive en la pobreza. Concejos Deliberantes donde aquellos legisladores/as con ideas e iniciativas solo son “escuchados” si responden y sirven al Poder Ejecutivo, a los opositores ni justicia.

Biblioratos de ordenanzas, declaraciones y proyectos que no le han cambiado la vida a ningún vecino de localidad o paraje. Y mientras tanto la muerte. La muerte que golpea rápidamente como en un incendio o la muerte lenta de aquellos y aquellas destinados a sufrir día a día intentando garantizar el pan de sus hijos, la vida de los jóvenes con consumos problemáticos, la educación pública y la posibilidad de futuro, que en el hospital te atiendan masomenos bien, que tu pareja hombre no te faje.

Y en este día a día estructural de los pueblos del norte de Salta, y seguramente de toda la provincia y de gran parte del país, me permito preguntarme por la propuesta social y laboral, por la política pública pensada desde esta realidad y para esta realidad. Me pregunto por los eslóganes de “crear trabajo genuino”, “ser emprendedor o ser tu propio jefe”, “no quieren trabajar”, “son vagos”, “cobran un plan y se quedan en su casa” y tantas pero tantas estupideces y maldades más que escuchamos día a día en los medios masivos de comunicación, en la boca de políticos y políticas y en nuestros barrios.

Porque nos han hecho creer que tienen razón, que el sufrimiento de los condenados de la tierra y de las condenadas de la tierra es culpa de ellos mismos. Que para medir si alguien debe vivir con dignidad o no hay que mirar su rendimiento en números, la cruz del productivismo, los índices lindos y prolijos de diarios y papers. Como decimos siempre, todo índice es político. Y estamos descartando cada vez más gente.

Estamos de acuerdo en que los programas sociales deben estar vinculados al trabajo, sí o sí. Sabemos que los planes sociales son bien neoliberales. No tienen nada que ver con proyectos políticos de Justicia Social y Comunidad Organizada. Sabemos que el trabajo fue y es el eje ordenador de gran parte de la sociedad y de nuestras familias y que este proyecto político que gobierna a nivel nacional quiere y debe dirigirse hacia ese horizonte. Pero no ya desde una visión nostálgica del Estado de Bienestar y del pleno empleo que sabemos no son posibles en el corto o mediano plazo por lo menos. Sabemos que la cuestión laboral mutó fuertemente desde la ultima dictadura cívico militar y su proyecto económico, que fue continuado por el radicalismo y por el menemismo.

Desde nuestra realidad cualquier política pública relacionada con el trabajo de los y las de abajo debe ser integral. No solamente luchando para que cada trabajador y trabajadora tenga sus derechos, algo de lo cual aún estamos muy lejos a pesar de las conquistas de los Movimientos Sociales en el sector de la Economía Popular (y la de los sindicatos tradicionales, obviamente).

Poder acceder a un trabajo no tiene que ver solamente con que alguien te pague un jornal por el día de trabajo. Tiene que ver con la vida digna de aquellos que viven en los márgenes, en las periferias. Tiene que ver con tener con quien dejar a hijos e hijas, con las tareas de cuidado, en espacios buenos y sanos que den seguridad. Tiene que ver con el acceso a un pedazo de tierra y una vivienda digna, con acceso seguro a los servicios públicos. Tiene que ver con poder ausentarse o retrasarse cuando hay que ir al hospital y hacer viajes y filas eternas cuando un familiar que está a nuestro cargo se accidenta o está enfermo. Tiene que ver con tener consideración cuando se llovió todo y se inundo toda la casa mojándose electrodomésticos, colchones y ropa. Tiene que ver con saber donde acudir y tener respuesta cuando el violento vuelve a la casa con amenazas y pedradas. Tiene que ver con el acceso al crédito rápido y en condiciones normales y no de usura, cuando hay que salir a comprar un pasaje, un mueble o un medicamento incluso.

Poder trabajar es mucho más que tener una oferta laboral formal o informal. Poder trabajar es garantizar que cualquier persona pueda salir de su hogar 4, 6 u 8 horas por día y no tenga el corazón en la boca. Poder trabajar es saber que cada uno y cada una cargan con la vida a cuestas y que el Estado debe acompañar esa carga y ser un aliado cercano y firme en un mundo y un mercado que lo único que quieren es descartar toda carga y toda vida que no se ajuste a sus Excel.