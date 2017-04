Últimas Noticias

Michel Temer admitió en una entrevista televisiva que el juicio político que depuso a su antecesora, Dilma Rousseff, el año pasado fue orquestado por el ex titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, luego de que el Partido de los Trabajadores apoyara la investigación de la comisión de ética del cuerpo, que debatió las denuncias de corrupción en su contra. Ahora, Dilma tomará estas declaraciones para pedir la nulidad de todo el proceso ante el Tribunal Supremo Federal e impulsar la destitución de Temer.

El actual presidente se adelantó a Cunha, que desde la cárcel amenazó con contar el papel de Temer en la conspiración destituyente, y contó paso por paso cómo el cerebro del golpe actuó contra la presidenta en cuanto el PT se negó a protegerlo por haber ocultado cuatro cuentas en Suiza. Cunha, que cumple una condena de 15 años por delitos de corrupción en el marco de la investigación por el caso Petrobras, ya había encendido las alarmas en el Palacio de Planalto después de intentar inculparlo en el cobro de sobornos, acusación que fue desestimada después por el juez Sergio Moro, quien lleva la causa.

Pero ayer, Temer sorprendió a todos durante la entrevista con Band TV y explicó: “En una ocasión, Cunha me dijo que iba a archivar todas las solicitudes de destitución contra Dilma porque le había prometido tres votos favorables en la comisión de ética. Más tarde -continuó- vi en las noticias que los tres miembros del PT votaron en contra. Luego de lo cual, Cunha me llamó y me dijo: 'Todo lo que dije no vale la pena. Voy a llamar a la prensa y voy a comenzar el proceso’”.

Es la primera vez que uno de los integrantes de la coalición de derecha que impulsó el proceso contra Dilma confirma la hipótesis central de la ex presidenta y del PT, que siempre advirtieron que el juicio político fue una venganza de Cunha, que después se alió con la derecha para materializar el golpe. Temer fue más allá e inclusive señaló “como un dato curioso” que si esa votación hubiese resultado diferente, “lo más probable era que la señora presidenta continuara en el poder”.

El abogado que defiende a Dilma, José Eduardo Cardozo, confirmó que mañana presentará por escrito la declaración de Temer para incluirla en el recurso de amparo que se está tramitando en el Supremo Tribunal Federal. "El Supremo tiene ahora la prueba de que no fueron las irregularidades fiscales las que llevaron a Eduardo Cunha a aceptar el proceso de 'impeachment', sino la venganza porque ella no cedió a sus chantajes", aseguró el abogado.