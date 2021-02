Sigue la búsqueda de Ivana Módica en La Falda: amigos y familiares pidieron su aparición con vida

Amigos y familiares de Ivana Mariela Módica organizaron una marcha que reunió a más de 300 personas para reclamar por su aparición con vida. La mujer de 47 años desapareció el viernes después de haber salido a caminar por las sierras de La Falda, Córdoba.

“Por favor, ayúdennos a encontrarla. No hay nada, no hay rastros, no hay nada”, reclamó Nicole, hija de Ivana, en diálogo con medios locales. “Los vecinos y quien pueda dar información son nuestra única esperanza. Ella era mamá y era abuela, y tenía todo el derecho a vivir como todos”, pidió.

De la marcha también participó Carol Módica, hermana de Ivana, quien vinculó la desaparición a un posible caso de violencia de género. Según trascendió, Ivana había denunciado hace tiempo a su expareja, un hombre de 37 años e integrante de la Fuerza Aérea. “Quizás esto que está pasando sea un precedente para saber cómo nos tenemos que mover y cuidar, y denunciar cuando estas cosas sucedan”, dijo Carol.

“Esto tiene que empezar a terminar. Cuando hablamos de violencia, no sólo hablamos de violencia contra la mujer: nadie tiene derecho a hacerle daño a nadie”, agregó la mujer.

En la movilización, familiares y amigos de Ivana llevaban carteles con su cara. “Caminaba por estas calles y desapareció, en algún lugar tiene que estar. Por favor, se lo pedimos”, dijo Nicole.

La búsqueda de Ivana empezó el sábado a las 21 horas en las zonas del Cerro La Banderita, Cuadrado Chico y Cuadrado Viejo. En el lugar trabajan cerca de 30 efectivos de Bomberos Voluntarios, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y Departamental Punilla.

Al momento de su desaparición, Ivana vestía calzas negras, zapatos para trekking marca Salomon y una mochila naranja con rayas negras. La mujer mide 1,72 metros, tiene tez blanca, cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón y pesa entre 60 y 65 kilogramos. Además, lleva un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing y no tiene cicatrices.