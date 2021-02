El enojo de Eduardo Menem por las críticas a su hermano

El ex senador nacional Eduardo Menem apuntó contra los sectores que cuestionaron en las últimas horas a su fallecido hermano Carlos Saúl Menem y criticó que lo acusen "sin pruebas" de la explosión en Río Tercero y por encubrimiento de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

"Que Dios los perdone por esa infamia que están cometiendo al acusarlo sin ningún tipo de pruebas ni elementos sobre Río Tercero. Menos mal que no le echan la culpa de las Torres Gemelas", ironizó el ex legislador nacional.

En declaraciones a la prensa en la puerta del Congreso mientras se desarrollaba el velatorio del ex presidente, Eduardo Menem consideró que las acusaciones contra su hermano son "una forma de desacreditarlo".

Además, tildó de "lastimoso" el comunicado que este domingo lanzó por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) con fuertes críticas a Menem por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, en 1992 y 1994, respectivamente.

"Menem fue el primer presidente que visitó Israel y tuvo un trato excelente. Que saquen ese comunicado es una barbaridad y tiene algo de racismo también", enfatizó el ex senador.

Recordó, en tanto, que el ex mandatario "asumió el gobierno 6 meses antes, en medio de saqueos, de cortes de luz, de cortes de agua".

Por ese motivo, Eduardo Menem pidió recordar "todo eso para juzgar" al riojano.

Al ser consultado sobre los indultos, Eduardo Menem afirmó que "esa fue la forma en la que Carlos entendió que se podía pacificar al país".

"Tuvimos un país en paz por 10 años, y el último golpe militar lo reprimió Carlos Menem como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un civil le dio la orden a un militar de que vaya a reprimir a sus camaradas y se hizo", subrayó el ex legislador.