El canaya y un triunfo que logró convencer

En solo 45 minutos, Central cumplió ayer las tareas asignadas frente a Argentinos. Aunque el partido tuvo paridad en el juego, el canaya sacó ventaja en los últimos cinco minutos del primer acto por yerros del fondo visitante y luego se dispuso a controlar las acciones en el complemento. El cierre tuvo tensión por un descuento inesperado del rival, a falta de cinco para el final. Argentinos empujó pero el canaya mantuvo la diferencia sin necesidad de apoyarse en Broun. Lo mejor se vio de mitad de cancha hacia delante, con Martínez Dupuy y su primer gol, Gamba ampliando la ventaja y Zabala destacado por movilidad.

El partido tuvo un inicio sin atractivos, escondidos los equipos en su temor por descuidar aspectos defensivos. En esa intrascendencia, fueron los errores los que abrieron los caminos. Vecchio lo tuvo frente el arquero ante un pase corto hacía atrás de Di Cesare. Chaves, fuera del área, bajó al diez canaya pero Merlos no cobró nada. Enfurecido, Vecchio le recriminó al árbitro al grito de “yo tengo 30 palos verdes”, ufanándose de sus ahorros. El 10 fue amonestado y saltó Jorge Broun a ubicar al vehemente Vecchio: “Dejate de joder, dejate de joder”, bramó el uno, imponiendo autoridad de grupo.



Para Argentinos también hubo oportunidades. En general, cuando los ataques eran por el lado de Mazzaco. Pero Coronel le tiró alto al pisar el área chica con la pelota y Broun resolvió jugadas de riesgo.

El partido tuvo siempre a Central más estable en sus movimientos que el rival. Y sacó provecho el canaya de descuidos consecutivos en Argentinos. Almada llegó hasta el fondo, Mac Allister rechazó con el pecho una definición a la carrera de Zabala pero Martínez Dupuy apareció para tomar el rebote y marcar el primero con arco a disposición. Minutos más tarde, Chaves salió mal desde el arco, Villagra tomó la pelota y habilitó a Gamba, en jugada donde el delantero hizo la diagonal, se sacó la marca y definió de primera, cruzado, para ampliar la diferencia a poco del final del primer tiempo.

La ventaja consolidó a Central en sus convicciones y asumió un dominio del trámite del partido en el complemento que alejó a Argentinos de toda aspiración a reducir el marcador. El mediocampo canaya marcó el ritmo, con Zabala siendo al más agresivo. Las opciones de gol estuvieron en los pies del ex Unión con tiro desviado y Martínez Dupuy con remate al palo.

Pero el Kily terminó el partido a puro nervios. Porque Pucheta descontó con remate cruzado, en rebote que encontró tras un lateral, y el local se lanzó por desesperación al empate. Central retrocedió algunos metros pero no dejó que el rival se acerque a Broun.







2 Central

Broun

Almada

Laso

Ávila

Mazzaco

Villagra

Rinaudo

Zabala

Vecchio

Gamba

Martínez Dupuy

DT: Cristian González.

1 Argentinos

Chaves

Mac Allister

Di Cesare

Quintana

Elías Gómez

Romero

Vera

Colman

Avalos

Sosa

Coronel

DT: Gabriel Milito

Goles: PT: 40m Martínez Dupuy (C) y 42m Gamba (C). ST: 39m Pucheta (A).



Cambios: ST: Desde el inicio Florentin por Colman (A), 20m J. Gómez por Romero y Ambrogio por Avalos (A), 30m Blanco por Gamba (C), 34m Lo Celso por Rinaudo (C), Russo por Martínez Dupuy (C), Florentin por Elías Gómez (A) y Puchetta por Sosa (A), 43m Nicolás Ferreyra por Almada y Martínez por Zabala (C).



Cancha: Central

Arbitro: Andrés Merlos