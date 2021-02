Otras internas calientes, ahora en la UCR

El 14 de marzo la Unión Cívica Radical salteña renovará autoridades luego de haber postergado las elecciones en 2020 debido a la pandemia de coronavirus, pero en el ínterin, y mientras se presentan listas y colores, hay denuncias de algunos sectores sobre cómo maneja el oficialismo la Junta Electoral partidaria.

En el medio, antes de oficializar listas y sus candidatos, el Tribunal Disciplinario decidió suspender por dos años a unos 30 militantes y expulsar al senador cafayateño Sergio Saldaño, por lo que ninguno podrá participar de la contienda para elegir autoridades y tampoco de las elecciones provinciales del 4 de julio, al menos en el radicalismo.

El momento para definir las proscripciones, sumado a la falta de información de la Junta Electoral que vienen denunciando algunos sectores como el que representa el diputado Héctor Chibán, generó mucho disgusto entre la militancia.

El senador Sergio Saldaño utilizó sus redes sociales para informar de su expulsión y expresar su repudio: “En el día de ayer recibí la triste noticia de que me expulsaban del partido. Miles de excusas: la única razón: las personas que hoy dirigen el partido no admiten el disenso, no admiten el diálogo, no admiten una visión distinta. Nada más absurdo y contradictorio con las bases democráticas sobre las que se construye un partido y sobre todo la Unión Cívica Radical”, sostuvo. Desde su entorno, dejaron entrever que detrás de la decisión estaría otro cafayateño, el diputado nacional Miguel Nanni, quien querría evitar la competencia.

Entre los suspendidos se encuentran referentes con visibilidad como el concejal capitalino Raúl Córdoba, los abogados Federico Núñez Burgos y Juan Manuel Pizarro Echenique, el ex concejal Angel Ortiz y el también abogado Luis Zavaleta, otro opositor a la conducción de Nanni.

Todos recibieron una carta documento firmada por el Tribunal de Disciplina, entre los que se encuentra el padre del legislador nacional, Miguel Ernesto Nanni, además de Alberto Salim, María Tusnelda Castañares, Braulio Justiniano y Ana María Hernández.

En la notificación no se dió ninguna explicación sobre la decisión. Sin embargo, Rubén “Chato” Correa, que es parte de las autoridades partidarias locales y delegado nacional, dijo a Salta/12 que en todos los casos respondía a que ellos se alejaron del partido para formar parte de otros espacios políticos. “Han incurrido en reiteradas ocasiones a presentarse como candidatos fuera del partido radical”, señaló.

Sobre Saldaño, el agravante fue que no constituyó el bloque de la UCR como único senador, “sino que se incorporó a uno de los del peronismo”. Lo mismo dijo sobre Raúl Córdoba, que se presentó a concejal e ingresó dentro del Partido Autonomista, integrante del frente que acompañaba al gobernador Gustavo Sáenz. “El resto obtuvo designaciones en cargos públicos importantes”, consignó el dirigente, apuntando a que fueron devoluciones por haber militado el espacio oficialista.

Para Correa, el radicalismo debe recuperar el rol estratégico que históricamente tuvo en el país y la provincia y para ello debe alejarse de coaliciones que lo desdibujaron, como Juntos por el Cambio, o el frente Sáenz Gobernador. “Nos preocupa la gente que entra al partido, pero cuando no le va bien se presenta por otros y ocupa espacios, pero cuando hay elecciones quieren volver”, acotó.

El 14, elecciones

Uno de los dirigentes más activos del radicalismo como Héctor Chibán se manifestó muy preocupado ante las próximas elecciones partidarias para designar sus autoridades “porque los distintos apoderados de las listas me han planteado la existencia de serias irregularidades en todo el proceso”, dentro de las que enumeró la constitución de la Junta Electoral.

El legislador apuntó contra el presidente de ese organismo, Rubén Américo Castro, quien a su vez es jefe de Gabinete del municipio de Tartagal. "No debe tener tiempo para controlar las cosas que están pasando”, lo chicaneó, a la vez que expuso que sospecha de sus integrantes y su accionar porque entre ellos se encuentra “la mamá de Miguel Nanni, y un empleado de su estrecha cercanía”, por lo que aseguró que tiene “el control absoluto de la Junta”.

“Hemos pedido el acta constitutiva de la Junta Electoral y todavía no nos la han mostrado”, añadió, y contó que se habría constituido vía Zoom sin comunicarlo a la Justicia Electoral Federal “tal como lo impone la resolución de la Cámara Electoral Nacional”. También denunció que al momento de presentar las listas recibieron las fichas de afiliación de su agrupación “y nunca las devolvieron”, e indicó que ese reclamo ya lo realizaron en la Justicia “para ver qué resuelve”. Chibán encabeza una de las listas que pretende quedarse con la presidencia de la UCR en Salta.

Con respecto a la elección de candidatos para las próximas legislativas provinciales, resaltó que hay mucha incertidumbre porque no se llamó aún a elecciones internas, “eso lo vamos a estar reclamando en los próximos días”, añadió ofuscado, ya que según él, “se están agotando las opciones de diálogo” que intentó entablar para que se ponga una fecha.

Habida cuenta de que han sido suspendidas las PASO a nivel provincial, Chibán dijo temer que la elección de las candidaturas quede en manos de “una camarilla de autoridades partidarias” y caer “en las mismas prácticas de elegir a dedo que nosotros criticamos desde nuestro partido”, concluyó.

Desde el oficialismo partidario, Rubén Correa aclaró que la Junta Electoral fue designada en su momento por la Convención provincial y no por el Comité, “que lo único que hace es convocar a elecciones”, pero que se tomó la decisión de prorrogar su mandato “hasta tanto se sustancie la elección interna”, como una circunstancia excepcional de la pandemia.

“Esa decisión fue tomada por los apoderados del partido y publicada en el Boletín Oficial en noviembre”, añadió Correa, quien dijo que recién cuando se comenzó a poner en marcha el calendario electoral empezaron algunos problemas.

Para el dirigente radical, quienes denuncian y desconocen el mandato de la Junta y sus autoridades, entre los que se encuentra Fermín Aranda, uno de los apoderados del partido y que intenta constituir una nueva Junta y llamar elecciones para abril, lo único que buscan es “judicializar y frenar todo el proceso electoral”. “Pero, sin embargo, al cierre de listas presentaron la suya, o sea que terminaron reconociendo que no tenían razón”, manifestó.

Lo mismo sostuvo con respecto a Chibán, ya que también reservó su lista con colores, “por lo que legitimó a la Junta y al llamado”. Más adelante, reconoció que él mismo le había pedido al diputado provincial no desgastar la figura de Miguel Nanni, sino intentar consensuar, “afirmarnos sobre Miguel y la gestión del intendente de Tartagal (Mario Mimessi)” y de esa manera “crecer en representación ofreciendo una alternativa electoral”.

A la vez, aceptó que “es evidente que hay preocupación” sobre la forma en que se elegirán las candidaturas legislativas provinciales, pero resaltó que antes de ello “hay que constituir nuevas autoridades a través del voto de los afiliados para que se puedan reunir y discutir cuál será el método que vamos a llevar adelante para elegir los candidatos a las elecciones”.

El histórico referente de la UCR que lidera la lista “Evolución radical” logró conformar un frente interno junto a la lista de Miguel Nanni, “Nuevo camino”, y son unos de los favoritos para retener la presidencia del centenario partido en la provincia.

El presidente de la Junta Electoral, Rubén Américo Castro, no quiso opinar sobre los dichos de Chibán, “ni los de ninguna lista” por el lugar que ocupa, pero ratificó que las elecciones serán el 14 de marzo y que el próximo 19 de febrero será la fecha de presentación definitiva de candidaturas, “en ese momento se pueden caer algunas listas y sus candidatos”, explicó sobre las siete listas hoy en disputa.

Aclaró que la Junta Electoral sostuvo reuniones periódicamente presenciales y remotas, y que el último encuentro fue el pasado 11 de febrero, de forma presencial. Aseguró que el espacio que representa nunca elegiría sus candidatos a dedo, por lo que afirmó que “se llamará a internas una vez establecidas las autoridades o será la vía la Convención Radical”.