La causa por la muerte de Carlos Menem Junior, al borde del cierre 

El deceso de Carlos Menem reactualizó el caso de la muerte de su hijo Carlos Menem Junior. La realidad es que el expediente judicial sigue abierto, pero al borde del cierre, cuando se están por cumplir 26 años de la caída del helicóptero entre Ramallo y San Nicolás. Zulema Yoma había puesto en duda que el cuerpo enterrado en el cementerio islámico fuera el de su hijo, pero se hizo una reautopsia, con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la que se comprobó, a través del ADN, que todo el cuerpo corresponde a Carlitos. La otra medida adoptada por la justicia fue una pericia fotográfica sobre los restos del helicóptero. La voz cantante la tuvieron peritos del Conicet de Tucumán que no modificaron la conclusión judicial: que Junior piloteó bajito el helicóptero, jugueteando con alguien que iba en la ruta, se enredó en los cables -como le ocurrió a Jorge Brito recientemente- y se precipitó a tierra. No hubo atentado, fue un accidente.

Quien da la batalla por la hipótesis del atentado es, desde siempre, Zulema Yoma. Hacia el final de su vida, Carlos padre, en proceso de reconciliación con su exesposa, acompañó tímidamente los reclamos de Zulema, pero quienes estuvieron cerca del exmandatario siempre dijeron que estaba convencido que lo de su hijo fue un accidente. Ese fue también el dictamen de la justicia.

El juez Carlos Villafuerte Ruso cerró la instrucción concluyendo que no hubo delito; su fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y el expediente llegó a la Corte Suprema, que no abrió el recurso.

Sin embargo, Zulema planteó el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde, por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, se llegó a un acuerdo: se convino en hacer una medida, la reautopsia, y en segundo lugar la pericia fotográfica.

Zulema, representada por el abogado Juan Labaqué, designó forenses de parte y en el análisis del cuerpo de Carlitos participaron integrantes del EAAF, del Cuerpo Médico Forense y del Conicet. La cuestión a develar era que el cuerpo enterrado en el Cementerio Islámico -según Zulema- no era de su hijo y que sobre todo el cráneo fue intercambiado. La versión era que Junior tenía un disparo en la cabeza y ese disparo no aparecía en el cráneo enterrado. Se tomaron muestras de todo el cuerpo, desde el cráneo hasta los pies, pasando por costillas y otras partes. Se confirmó en todos los casos que se trataba del cuerpo de Junior y se verificó nuevamente que no había disparos.

La pericia fotográfica fue más controvertida. Participaron peritos del Conicet de Tucumán que analizaron todas las fotografías e imágenes del helicóptero. Originariamente hubo dos pericias, de la Fuerza Aérea y de la empresa Bell, fabricante del helicóptero. Ambas concluyeron que se trató de un accidente. Después, los restos de la nave se devolvieron a la familia Yoma, propietaria del aparato, y se guardaron en un depósito, sin custodia. La base de los cuestionamientos fue una pericia posterior, hecha por la Gendarmería, que percibió restos de proyectil. Sin embargo, Villafuerte Ruso se basó en los numerosos testigos que señalaron que Carlitos piloteaba el helicóptero muy bajito, jugueteando sobre la ruta y algunos mencionaron que el jugueteo estaba relacionado con una mujer que iba en un Fiat Uno.

Como en el reciente caso de Jorge Brito, el aparato se enganchó en los cables y cayó a tierra. Con la pericia realizada por el Conicet de Tucumán no se modificaron las conclusiones, es decir no se visualizó nada que tenga que ver con proyectiles. El abogado de Zulema, Labaqué, se enojó con los peritos y los denunció después de una serie de choques verbales.

A casi 26 años de la caída del helicóptero, el 15 de marzo de 1995, la causa está al borde del cierre. En el aparato también viajaba el piloto de carreras Silvio Oltra -iban a una competencia en Santa Fe-, pero su familia desestimó la hipótesis del atentado. El abogado de los Oltra, Arturo Goldstraj, siempre sostuvo que se trató de un accidente producto de que Junior piloteó de forma imprudente el helicóptero.