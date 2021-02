Pablo Hasel: nueva jornada de protesta en España

Nueve personas han resultado heridas este miércoles en Madrid durante los disturbios registrados en la concentración de protesta por la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Todos tienen heridas leves, si bien tres de ellos debieron ser hospitalizados.

Las lesiones se produjeron luego de la represión policial. Los efectivos se desplegaron catorce unidades en carácter preventivo, además de cuatro dotaciones de bomberos a requerimiento de la Policía Nacional para sofocar los distintos incendios en contenedores y barricadas.

Las protestas se replicaron no solamente en Madrid, sino también en Barcelona y otros puntos de Cataluña, de donde es oriundo el rapero de 33 años (nació en Lérida), y que fue detenido el martes por sus comentarios críticos contra la monarquía.

En la capital española, una concentración de cientos de personas en la céntrica Puerta del Sol, fuertemente resguardada por fuerzas de seguridad, chocó con la policía. La violencia se extendió varias horas. "Los violentos y los que no aceptan las normas no tienen cabida en nuestra sociedad. Condeno firmemente la violencia", tuiteó el alcalde de Madrid, el conservador José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular. No conforme con eso, dio retuit a una publicación de Pablo Echenique, en el que pide que se investigue la represión que le costó el ojo a una manifestante en Barcelona y se desentendió criticando el apoyo del Partido Socialista a su socio de gobierno.

En Barcelona se volvieron a registrar altercados después de los choques vividos en la noche del martes, con agentes que disparó balas de goma contra los manifestantes que coreaban la consigna "Libertad Pablo Hasel". Las protestas violentas también se observaron en Lérida y en Gerona, informaron los Mossos, y la jornada se saldó con seis detenidos.

Su caso generó un fuerte debate sobre la libertad de expresión en España, en horas en que España asistió al espectáculo de un acto de ultraderecha el sábado pasado en el que se conmemoró a la División Azul (las tropas enviadas por Francisco Franco en apoyo de los nazis en la URSS) y la joven Isabel Peralta lanzó la consigna antisemita "el judío es el culpable".

La detención de Hasel provocó discusiones al seno de la coalición de izquierda del Partido Socialista y Unidas Podemos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a revisar el Código Penal para que no se sancione con cárcel dichos como los del rapero. Por su parte, Unidas Podemos aseguró que solicitará el indulto. Personalidades como Joan Manuel Serrat y Pedro Almodóvar ya hicieron público su apoyo a Hasel.