Muestra de trajes de la agrupación de caporales Inti Llajta

La muestra de trajes de caporales de la agrupación Inti Llajta, de la localidad de Vaqueros, se inaugurará este jueves a las 11.30 en el Museo de Antropología de Salta "Juan Manuel Leguizamón". La actividad será gratuita y abierta a todo público pero se debe reservar antes los lugares a una cuenta de email [email protected] El grupo carnestolendo cumple 25 años y debido a la imposibilidad de exhibirse en los carnavales de este año por la pandemia, organizó una exposición de las vestimentas que confeccionan con diversas temáticas y diseños.



La directora de Gestión Cultural de la Provincia, Viviana Ceballos, explicó que ésta fue una iniciativa de la agrupación de caporales que cumple 25 años en "un contexto atípico en que no pueden celebrar ni mostrar su arte como lo harían habitualmente". Sostuvo que la exposición tiene relación con la identidad de los pueblos, y destacó que el Carnaval se ha arraigado en Salta. "Tiene que ver con la antropología social, la identidad y el patrimonio inmaterial", precisó.

Ceballos sostuvo que la idea fue propuesta por la directora de Cultura de Vaqueros, Claudia Pastrana, y acordaron la exhibición en el Museo de Antropología con su director, Leonardo Mercado. "Lo que no teníamos disponibles eran los maniquíes", contó, pero se los prestó una tienda local.

La agrupación de caporales está a cargo del profesor en ritmos urbanos y libres Daniel Viveros. En la inauguración se hará una exhibición de fotos, se contará la historia del grupo y también bailarán. "Todo con protocolo sanitario, con reserva de entradas, hasta el 7 de marzo, será con cupo, cada 10 o 15 minutos se va renovando", detalló Ceballos.

El grupo caporal Inti Llajta fue creado el 21 de setiembre de 1995 en Vaqueros. Año a año fue creciendo y participando en diversos eventos culturales dentro del departamento La Caldera. Viveros, el director de la agrupación hace 12 años, baila en esta agrupación desde los tres años y hoy tiene 29. "Con la ayuda de la pasista Carla López, el grupo comenzó a ser conocido a nivel provincial, participando en los corsos salteños y en diferentes eventos regionales, llegando incluso a competir en Jujuy, Tucumán y Catamarca", señaló la agrupación.

Viveros contó a Salta/12 que el grupo tiene más de 100 premios y distinciones y que se destaca por la calidad de su vestimenta y sus coreografías.

"Hoy, mujeres, varones y varonesas, niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las edades, se encargan de resaltar los valores propios de la solidaridad, el compromiso, el trabajo, la contención y la ayuda social en pos de la construcción de un grupo con integridad", sostiene la presentación de la agrupación.

Viveros dijo que en esta muestra que se hará en el Museo intentarán compartir parte del trabajo que hace el grupo todos los años, dado que "no se puede plasmar todo en la exposición". "Los trajes tienen su temática, siempre están orientados a algo, son ideas pensadas, no es algo al azar. La temática se trabaja todo el año, no salimos solo en el corso, se piensan los colores y el diseño", afirmó. Indicó que en los últimos años las temáticas fueron las de animales nativos, temáticas precolombinas, dibujos surrealistas como las quimeras y dragones, entre otras. La elaboración de los trajes es artesanal, y suelen resultar costosos para el grupo que hace el esfuerzo de renovarlos cada año. "El grupo lo hace con mucho esfuerzo , trabaja a pulmón, año a año. Agradecemos a la gente que nos alienta", expresó.