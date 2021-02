Denuncian que tres escuelas porteñas tuvieron casos positivos y que no se activaron los protocolos

Docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación denunciaron que en el primer día de clases tres escuelas de la Ciudad de Buenos Aires informaron casos positivos de covid-19. Advirtieron que las escuelas no fueron cerradas para desinfección y que la información no llegó a las familias de forma clara.

Según el relevamiento que hicieron desde el gremio, la primera jornada de clases terminó con tres casos positivos en diferentes escuelas, todas ellas de nivel inicial. Uno de ellos fue en el JIC N°3 del distrito escolar 8, en Parque Chacabuco; otro en la Escuela Infantil N°11, del distrito escolar 5, ubicada en Parque Patricios; y el tercero en la Escuela Infantil N°6, del distrito escolar 6, en Balvanera.

“Pensamos que se les iba a informar a las familias, pero lo cierto es que no se les informó nada. Pareciera que la nueva bajada del Ministerio es que no hace falta informar y no hace falta cerrar la escuela 48 horas para su desinfección como se hacía hasta ahora”, denunció María José Gutiérrez, secretaria de Educación Inicial del gremio UTE Ctera.

Según contó la dirigente, por la información recabada por el gremio, el caso del jardín de Parque Chacabuco corresponde a una docente que estuvo 8 horas en la escuela. Cuando se acercaron esta mañana a la escuela corroboraron que las familias no estaban enteradas y que tampoco se había pedido el cierre de 48 horas para desinfección. “La bajada de línea es que las escuelas no se cierran. Tampoco consideran contactos estrechos a los docentes que estuvieron con la maestra que dio positivo”, agregó Gutiérrez.

El otro caso que denunciaron desde el gremio se dio en la Escuela Infantil n°11, de Parque Patricios. Según aclararon, allí quien dio positivo fue la vicedirectora, que ayer durante la primera jornada de clases estuvo tomando la temperatura en el ingreso y dando la bienvenida por las aulas.

“Hacia el final del día de ayer le informan a la vice que era covid positivo. La directora llamó al área de salud del Ministerio, quienes no consideraron que ella podía ser contacto estrecho a pesar de haber compartido ocho horas de trabajo en la misma oficina. Le dijeron que puede ir a la escuela normalmente y que la orden era no cerrar la escuela por un caso de covid”, agregó la dirigente de UTE.

En esta escuela, en cambio, las autoridades habrían informado a las familias, a la hora del ingreso de esta mañana. Frente a esta situación muchos decidieron no dejar a los chicos.

El último fue el caso de una docente en el jardín N° 6 de Balvanera. “Hay un caso de docente positivo y otras tres aisladas con síntomas. La directora decidió no contarle nada a los padres que iban preguntando frente a los rumores que circulaban. Concretamente dijo que en la escuela no había ningún caso y que si lo hubiera ella no tenía por qué contar algo íntimo”, contó Gutiérrez.

No se cierra ninguna escuela

Ante el conocimiento de estos primeros casos, la respuesta de la Dirección de Educación de Inicial fue categórica. “Las instituciones siempre deben permanecer abiertas de forma tal que se pueda valorar el ausentismo de todos los concurrentes”, informaron vía mail.

En la misma comunicación, indicaron que “no es necesario cerrar las instituciones para proceder a la limpieza y desinfección de los espacios” y que es el área de Salud quien determina “las distintas evaluaciones de riesgo”.





La respuesta oficial

Consultados desde Página/12, desde el Ministerio de Educación brindaron información oficial sobre cada caso. En la escuela infantil N°11, aclararon que la docente tenía un “antígeno positivo” pero todavía no la confirmación del PCR. Por lo que se aisló preventivamente a la docente. “No tenía burbujas a cargo porque está con tareas pasivas”, dijeron.

En el Jardín Inicial N°3, del distrito 8, dijeron que la docente que dio covid positivo fue una docente que participó de un desayuno con otros docentes por lo que se decidió aislar a docentes que fueron considerados contactos estrechos. Según indicaron no fue necesario aislar burbujas y esos docentes fueron reemplazados.

Por último, el caso de la Escuela Infantil N°6, del distrito 6, informaron que la docente con covid positivo comenzó con el cuadro el 14/2, previo al inicio de clases, por lo tanto no tuvo contacto con las burbujas.