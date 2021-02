Alex Vigo ya está en River: "Vengo a que Gallardo encuentre mi mejor versión"

Luego de un miércoles especial para River, en el que sus hinchas le dijeron adiós a Nacho Fernández quien partió rumbo a Atlético Mineiro de Brasil, la semana sigue movida en Núñez y las puertas de la institución no tienen respiro, pero esta vez para alegría de Marcelo Gallardo. Y es que este jueves, en el que sus últimas incorporaciones fueron presentadas oficialmente en las redes sociales, el club concretó la revisión médica de su sexto refuerzo, el lateral derecho Alex Vigo, quien se mostró feliz y con el "sueño cumplido".

Luego de las incorporaciones de José Paradela y del delantero Agustín Fontana, llegó el turno de darle un cierre positivo a la negociación por el jugador proveniente de Colón de Santa Fe, que cuando firme se convertirá oficialmente en el sexto refuerzo millonario. Tras la formalidad, el futbolista de 21 años (que jugó 40 partidos con la camiseta de Colón) será uno más del plantel y llegará para competir por el puesto con Gonzalo Montiel, quien renovó vínculo hasta diciembre de 2022.

"Deseaba jugar en River, es un sueño cumplido. Vengo a que Gallardo encuentre mi mejor versión. Me dio mucha alegría y satisfacción saber que él me quería, significa que estaba haciendo las cosas bien", contó Vigo. El joven jugador reveló también algunas palabras de su nuevo entrenador, quien desde hace varios meses quería contar con su presencia en el plantel millonario. "Me dijo que me estaba esperando, que disfrute y que vaya conociendo el Mundo River", compartió al salir de la clínica del barrio de Belgrano donde se realizó los estudios previos a la firma de su contrato por cuatro años. El marcador de punta, que podría seguir utilizando el dorsal número 13 que dejó libre Santiago Sosa, remarcó que su mayor virtud es el juego ofensivo y admitió que debe mejorar la parte defensiva.

La emotiva despedida del joven futbolista realizada por su familia en la previa a su viaje a Buenos Aires trascendió y fue una prueba más de aquello que el propio Vigo refiere como "sueño cumplido". El amor de los suyos quedó en su casa del barrio santafesino de Colastiné Sur, en el abrazo con su hermana melliza Aixa y en un hermoso cartel que, rodeado de globos rojos, blancos y negros, lo despedía con un mensaje lleno de cariño y admiración. "River se ganó al mejor jugador", parecía leerse, detrás del abrazo y las sonrisas de ambos mellizxs Vigo.

Pero no sólo desde afuera de la institución de Núñez llegan las buenas nuevas. La otra buena noticia del día para Gallardo pasa por el acuerdo con el uruguayo Nicolás De La Cruz para la renovación del contrato que vencía a mitad de año hasta diciembre 2023. Con su continuidad asegurada, la dirigencia encabezada por Rodolfo D'Onofrio sólo tiene pendiente la situación del colombiano Rafael Santos Borré: su contrato también finaliza a mitad de año y la intención es extender el contrato y comprar un nuevo porcentaje (25 por ciento) del pase a Atlético de Madrid.

En la misma jornada, además, las redes sociales oficiales millonarias presentaron a sus últimas incorporaciones, Agustín Fontana y José Paradela, y le dieron la bienvenida otra vez al club a Jonatan Maidana. Luego de haber completado los estudios médicos en la mañana del miércoles, Banfield informó los detalles de la transferencia de su futbolista a River: por Fontana, en Núñez pagarán a lo largo del año la suma de un millón y medio de dólares por el 75 por ciento del pase y los impuestos correspondientes, mientras que el 25 por ciento restante seguirá siendo del club del Sur.

Los regresos de Maidana y David Martínez más las llegadas de Paradela, Fontana y Agustín Palavecino, sumadas a las renovaciones de Montiel, Franco Armani, Matías Suárez y los defensores Milton Casco y Robert Rojas, completan el nuevo River 2021 que también tendrá como desafíos la Copa Argentina y la final de la Supercopa Argentina ante Racing, el próximo 4 de marzo en Santiago del Estero.