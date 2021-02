Trump retoma sus acusaciones de fraude electoral

Donald Trump habló por primera vez desde que dejó la Casa Blanca y reiteró sus acusaciones de fraude electoral. El expresidente republicano conversó con la cadena de noticias Fox News para recordar al locutor de radio y su amigo Rush Limbaugh que murió este miércoles. El comunicador era conocido por haber acuñado el término feminazi.



Los periodistas que entrevistaron a Trump -a quienes el exmandatario también elogió- le preguntaron si había hablado con Limbaugh después de las elecciones del tres de noviembre. "Rush pensó que habíamos ganado, sobre las 22:00, 22:30 horas estaba finiquitado. Y yo también. Creo que ganamos sustancialmente (...). Y mucha gente lo siente así, muchos profesionales", respondió.

Trump, que no encontró objeción por parte de los periodistas continuó. "Me decepcionó el recuento de votos. Creo que es una vergüenza lo que pasó. Éramos como un país del tercer mundo en la noche de las elecciones con el cierre de los centros y todas las cosas que sucedieron después. Él (Limbaugh) estaba furioso por eso. Y mucha gente está furiosa. No sabes lo enfadado que está este país", aseguró.

"No creo que eso le hubiera pasado a ningún demócrata, hubieras tenido disturbios en todas partes si eso le hubiera pasado a los demócratas, no tenemos el mismo apoyo en ciertos niveles del sistema republicano, pero tenemos gente genial entre los republicanos” agregó Trump, que sin embargo, minutos antes del asalto al capitolio había pronunciado un discurso incendiario ante sus seguidores para evitar el supuesto “robo” de las elecciones.



El fin de semana pasado Trump fue absuelto en el juicio político por “incitación a la insurrección” durante el asalto al Capitolio el pasado seis de enero. La votación en el senado estadounidense concluyó con 57 votos en contra y 43 a favor de condenarlo. El partido demócrata no logró la mayoría de dos tercios que requería. Esto habilita a que el exmandatario dispute una candidatura presidencial en 2024, algo de lo que también habló mientras recordaba a Limbaugh. El expresidente republicano señaló que "tiene un apoyo tremendo" de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Aunque no ha confirmado si se volvería a presentar. "Soy el único que es acusado y mis números aumentan", agregó en referencia a que sus encuestas "están por las nubes".

Trump también dijo que “quería estar un poco callado” mientras iniciaba el gobierno del demócrata Joe Biden. El expresidente fue expulsado de las principales redes sociales. "Entiendo que Twitter se ha vuelto aburrido y millones de personas se están yendo", señaló. "Lo están dejando porque no es lo mismo, puedo entenderlo. Nos estaban acosando mucho en Twitter (...). Es simplemente una vergüenza", agregó durante la entrevista a Fox News.