Abuso sexual: un juez porteño pidió a Israel que detenga a un rabino para extraditarlo

Un juez porteño pidió al Gobierno de Israel que detenga con fines de extradición al rabino Marcelo Daniel Krawiec, de 44 años acusado de haber abusado de adolescentes cuando se encontraba a cargo de una sinagoga de Colegiales. Uno de los jóvenes aseguró que "hay más víctimas pero tienen miedo de denunciar por miedo o vergüenza".

El juez de instrucción Pablo Ormaochea libró un exhorto diplomático para que se proceda a la captura de Krawiec en Israel, donde, en base a publicaciones en redes sociales, se presume que se encuentra. Ormaochea realizó la gestión porque Israel no acepta las alertas rojas de Interpol.

El magistrado detalló que a Krawiec se le atribuye "la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por el miembro de un culto religioso, cometido de manera reiterada, con el grado de autor, que prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión o reclusión".

El juez había pedido la actuación de Interpol para lograr la captura e incluso el organismo internacional incluyó a Krawiec entre los prófugos con "alerta roja", pero debido a que Israel no acepta su intervención, se hizo la solicitud directamente al Gobierno, indicaron fuentes judiciales.

El proceso comenzó en septiembre, con la declaración de una de las víctimas ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia de Género contra las Mujeres (UFEM). Uno de los jóvenes, actualmente de 27 años, relató que los hechos ocurrieron entre 2010 y 2012, cuando él tenía entre 16 y 18 y concurría a la sinagoga de Krawiec, quien por entonces era un líder muy conocido en la comunidad judía y dictaba numerosos cursos.

El joven contó que en varias ocasiones sufrió tocamientos por parte del rabino, "quien había creado un fuerte lazo espiritual y afectivo” con él, que lo auxiliaba en la sinagoga y con su familia.

"Hace diez años yo le dije que no lo iba a denunciar porque no lo quería lastimar ni a él ni a su familia, pero después me enteré de que había más víctimas que no se animan a denunciarlo por miedo o por vergüenza", contó el joven.