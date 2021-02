El más caro reclamo de la lucha estudiantil

El Gobierno provincial lanzó anoche con épica militante el programa Boleto Educativo Gratuito (BEG), una de las promesas de campaña de Omar Perotti, quien lo presentó al pie del Monumento a la Bandera, de cara al río, y acompañado de estudiantes y docentes que ponderaron la iniciativa. "Veía cómo otras provincias tenían el BEG y Santa Fe no. ¿Por qué negar ese derecho? No haré revisionismo sobre por qué no lo hicieron antes, pero hoy es una realidad y eso es lo importante", dijo el gobernador y fue la única alusión a la grieta con el Frente Progresista, ante un auditorio dominado por funcionarios y legisladores oficialistas, aunque con la presencia protocolar del intendente Pablo Javkin.

El plan implica un desembolso estatal de 4.500 millones de pesos anuales, de los cuales unos 2.500 millones serán asignados a costear los viajes de transporte de colectivos vinculados con Rosario. Según estimó el director del programa BEG, Juan Benegui, se espera beneficiar a unas 500.000 personas, entre alumnos primarios, secundarios, universitarios, docentes de todos los niveles y auxiliares, quienes de ahora en más podrán ir y regresar de sus establecimientos educativos de manera gratuita, previo a haberse registrado en el sistema.

"Cuando propuse el BEG lo hice convencido de que la educación es la herramienta para la libertad, para igualar oportunidades. Por eso nada mejor que nuestros alumnos y alumnas estén en la escuela formándose, para tener el mayor grado de autonomía y capacidad para tomar las mejores decisiones a lo largo de su vida", prologó Perotti en el escenario de cara al río y ante un público sentado a conveniente distancia sanitaria.

El acto lo abrió la actriz Vilma Echeverría con una dramatización que evocó la lucha estudiantil de los '70 por lograr precisamente el boleto estudiantil. Gesta que el cine perpetuó con el film La noche de los lápices. El personaje de una mujer madura que recuerda a sus compañeros adolescentes de militancia en la UES emocionó al rematar: "En la lucha de ayer están los derechos de hoy".

En la misma línea argumental siguieron estudiantes y una docente. "Es un sueño hecho realidad ver este programa concretado. Es memoria, es historia del movimiento estudiantil", dijo Irene, miembro de la Federación de Estudiantes Secundarios. Simón, estudiante de Derecho en la UNR y oriundo de Melincué, contó sobre los 650 pesos que le cuesta ir o volver de su pueblo, y que desde ahora ya no tendrá que pagar. "Pasamos semanas, meses lejos de nuestras familias, amigos, pueblos de donde tuvimos que irnos por falta de oportunidades. Esa historia hoy comienza a cambiar. Nos permitirá volver a nuestros pueblos, el BEG genera arraigo y es la decisión de este gobierno provincial que lo hizo política de Estado. Somos contemporáneos de un gobierno provincial que pone las cosas en su lugar y pone a Santa Fe de pie", aplaudió el universitario.

María Alejandra, docente de una escuela primaria de la periferia rosarina, se acordó de sus colegas que trabajan en varias escuelas, las que hacen doble turno, o las que viajan a dedo a pueblos o al campo para no gastar en colectivo, pero exponiéndose a riesgos varios. "El BEG es parte de una educación inclusiva y de calidad. Yo trabajo en una escuela con niños de villas de emergencia, quintas y zona rural. El colectivo es necesario. LLegar a la escuela con frío o calor no da ganas de aprender", enfatizó.

Perotti mencionó la educación como una prioridad suya, ya de cuando era intendente en Rafaela. Valoró el primer acuerdo como gobernador con el ministro Nicolás Trotta e intendentes santafesinos para reescolarizar adolescentes que desertaron de la secundaria. "Luego vino la pandemia y alteró las cosas. Al menos se universalizó la sala de 4 años, pero no pudimos empezar con el BEG. El compromiso estaba y hoy lo ponemos en marcha", celebró el gobernador.

Perotti destacó que "el 2020 no fue fácil y hubo que ir reasignando recursos de a poco, para que nadie quede afuera, demarcando prioridades como la educación y el reconocimiento a los docentes en su tarea hoy de volver a poblar las escuelas". Y reforzó el concepto de "derecho adquirido" que inspiró a este atardecer en el Parque Nacional de la Bandera. "Desde este momento comienza la inscripción al BEG, empezamos a generar oportunidades, porque de lo contrario no hay manera de construir una sociedad más justa, más segura", subrayó el mandatario.

Para conocer los detalles del plan hay que acceder al sitio web oficial, www.santafe.gov.ar/boletoeducativo, y cumplimentar los pasos a seguir.